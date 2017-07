Hay que poner orden en la ciudad: Sergio Londoño, alcalde (e) de Cartagena

Foto: RCN Radio

El director de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, Sergio Londoño Zurek, tomó posesión como alcalde encargado de Cartagena luego que el Consejo Superior de la Judicatura dejara sin efectos el fallo de tutela con el que el alcalde Manuel Vicente Duque había retomado su cargo.

Londoño Zurek aseguró que hay que poner orden en la ciudad para hacerle frente a problemas como la inseguridad, la pobreza y la desconfianza hacia el sector público.

“Yo no sé si decir que soy el noveno, el octavo o el alcalde 8.5 en estos años pero Cartagena no puede seguir pasando por estos momentos críticos en los que está enmarañada desde hace muchos años. No vamos a poder hacer todo lo que queramos pero vamos intentar sacar la ciudad adelante… el desorden solo favorece a los corruptos y hay que poner orden”, señaló.

El alcalde (e) manifestó que durante este fin de semana revisará los procesos que adelanta cada secretaria del distrito y en compañía de su equipo jurídico definirán las acciones que tomará en su periodo de encargo.

“Yo le pedí un informe de llegada y salida a los secretarios (durante el primer periodo de encargo) vamos a tomar las acciones correspondientes esta semana pero creo que después de una evaluación de 21 días se puede saber qué se está haciendo bien desde las secretarias y que no”, añadió.

El mandatario aseguró que la ciudad a traviesa por una crisis social, la cual se ve reflejada en las cifras de la encuesta de calidad de vida Cartagena Cómo Vamos, por lo que aseguró que iniciará tomando medidas urgentes.

“Hay que tomar medidas urgente por el desarrollo de Cartagena y sus ciudadanos, los índices de pobreza, de desconfianza en lo público generan a la ciudadanía muchísima decepciones y desesperanzas. Esperamos que este encargo si bien no vamos poder darle solución a todos los problemas por lo menos trataremos de darle un alivio a la ciudad… creo que es un informe muy diciente que va a trazar una línea de lo que debe ser una alcaldía de Cartagena”, comentó.

El alcalde Londoño Zurek manifestó revisará como primera medida la prohibición del parrillero hombre en la movilización de motos por la ciudad, así como en qué va el Plan de Drenaje Pluviales, el Plan Protección Costera, las acciones de Control Urbano, los informes de Gestión del Riesgo sobre el Cerro de la Popa, la presencia policial en las calles, el proyecto para la creación de una autoridad de turismo y el funcionamiento de las secretarias distritales.