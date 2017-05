Revuelo en Cartagena por Congreso de la Industria Pornográfica

Foto referencial AFP

Las autoridades locales de Cartagena prohibieron la realización del Congreso de la Industria Pornográfica, el cual estaba programado para los días 10, 11 y 12 de julio. El alcalde Manuel Vicente Duque dijo que este tipo de eventos proyectan una mala imagen de la ciudad.

“Cartagena debe ser reconocida por otro tipo de cosas, su centro histórico tiene un valor enorme y nosotros debemos protegerlo de este tipo de actividades”, afirmó.

El mandatario procedió a negar el permiso luego de que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, arremetiera a través de su cuenta de Twitter contra este Congreso que reuniría a empresarios, actores y productores del entretenimiento para adultos.

“Esa industria pornográfica le hace daño a nuestra ciudad. Es la reafirmación de ese estigma que tenemos de que Cartagena es un destino de turismo sexual, utilizando sobre todo a nuestros niños y nuestras niñas. No lo vamos a permitir”, puntualizó. LEA TAMBIÉN: “Congreso de Industria Pornográfica reafirma estigma de que Cartagena es un destino de turismo sexual”: Gobernador de Bolívar

Por su parte, Richard Bedoya, organizador del Congreso de entretenimiento para adultos, enfatizó que su evento no auspicia la prostitución: “Lal-Expo no es prostitución, no es pornografía, ni la fomentación de esto. Con esto intentamos acabar con el mercado clandestino y la ilegalidad para velar por el negocio en Latinoamérica porque estamos convencidos de que esa es la razón de noticias negativas de unos cuantos que no representan la industria”. LEA TAMBIÉN: “La industria del erotismo crece igual que sus estigmas”: Lal-Expo

Aunque el evento ya se canceló hay iglesias que están promoviendo una jornada de ‘arrodillatón’: “Vamos a hacer el gran arrodillatón en la Plaza de la Aduana el próximo viernes a las cuatro de la tarde. Estamos en contra de lo que es turismo sexual, prostitución infantil y este encuentro de pornografía no lo aceptamos en la ciudad”, indicó el pastor Esteban Acosta, de la iglesia Unción.