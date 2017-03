Rocky Valdez fue homenajeado por cartageneros en cámara ardiente

Las glorias del boxeo Antonio Cervantes "Kid Pambelé" y Bernardo Caraballo acompañaron el homenaje a Rocky Valdez. Foto cortesia: Jair Salazar.

Deportistas, familiares y amigos rindieron homenajes a la memoria del boxeador mundial de peso mediado en el coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena.

Las autoridades distritales emitieron un decreto en el que lamentaban el fallecimiento de la gloria del boxeo y rendían homenaje a su memoria. El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, manifestó que con este decreto se exalta la vida y obra de Rocky Valdez.

“Quisimos hablar de Rocky Valdez, la enseñanza que nos dejó para las nuevas generaciones y como persona, creo que eso es lo que hoy la alcaldía de Cartagena quiere sentar con este decreto que será entregado a sus familiares”, manifestó Duque.

Por su parte Rodrigo Valdez, hijo del campeón, recordó a Rocky como un hombre entregado al boxeo que tenía por segunda familia a toda Cartagena.

“Es un perdida del deporte colombiano, era un hombre que le encantaba el boxeo y representar a su país”, afirmó Valdez.

Amigos de la gloria del boxeo llegaron hasta el lugar, se acercaron al féretro y luego con suspiros profundos miraban una pantalla en donde se proyectaban imágenes del deportista. Entre ellos estaba Orlando Pineda, uno de los primeros deportista con quien debutó Rocky Valdez.

“Los guantes representan lo que fue la mejor etapa de su vida, independientemente que los mejores momentos fueron ver crecer a sus hijos pero la segunda familia de Rodrigo estaba en el boxeo. Esos representan los elementos con los que alcanzó la gloria en una de las categorías más reñidas como la de peso mediano. Muy pocos latinos han ganado esa distinción”, manifestó Pineda.

Así mismo conocidos y seguidores del deportista se acercaron al lugar para presentar sus condolencias a la familia.

“Vine para ver al difunto porque yo lo conocí en el mercado comiendo pescado, en el viejo y en el nuevo. Yo compraba y me paraba a verlo porque echaba chistes mientras comía y entonces quise venir a echarle el último vistazo”, aseguró una asistente.

“Yo cuando estaba joven peleaba con los pelaos y me daba trompadas por él, porque él me enseñó,, yo me defendía. Él frecuentaba mucho el mercado desde niño y nos conocimos en el mercado y yo lo quería mucho”, manifestó Ruz Sánchez Asprilla.

“Yo lo recuerdo sonriendo en el palito de caucho o en el camellón de los mártires”, dijo otra de las asistente.

El sepelio de Rocky Valdez será mañana a las 10:00 en el cementerio Jardines de Cartagena.