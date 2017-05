Taxista agresor de pasajero en Cartagena dice que teme por amenazas

Víctor Manuel Torres, el taxista que agredió con el pico de una botella a un pasajero, dijo que se presentará ante la Fiscalía porque teme por su integridad y la de su familia.

“Ahora andan por las redes sociales, que me están amenazando de muerte, voy a tener que ir a la fiscalía para poner una demanda porque esto me está perjudicando, entonces yo no quiero que a mi familia o a mí les pase algo”, afirmó.

El taxista dijo que la riña en la que el pasajero José David Ibarra Sossa terminó con 60 puntos de sutura tras ser agredido, surgió por la falta de tolerancia de ambos:

“Faltó tolerancia de él y tolerancia mía. Ahí nos fuimos a la pelea. Ahí peleamos, nos revolcamos en el suelo, ya en última cuando él me tenía en el suelo, con la cabeza hacia abajo, yo lo que hice fue defenderme, había una botella y le di en la cara aunque no quería darle”.

Sobre el momento en que surgió el hecho, relató: “Él me pidió la parada por el CAI de Daniel Lemaitre, cuando yo se la di, el señor no sé si venía de mal genio o que problema tenía, porque cuando pidió la parada, abrió la puerta, lo único malo es que me la tiró. Yo le reclamé de una manera, le dije que porqué me tiraba la puerta así, a él no le gustó, se vino de este lado, por el lado de la puerta del conductor, reclamándome, él me agrede al tirarle una patada a la puerta, a mí no me gustó”.

Y agregó: “Los dos cometimos error sobre eso. Faltó tolerancia de parte de él y de parte mía. Porque al reclamarle se viene hacia mí, porque aún estoy sentado en el timón, y él me le da una patada a la puerta y ahí comenzamos a pelear. Fue una riña entre los dos”.

Comentó que desde el pasado 22 de mayo, día que ocurrió la riña, no ha regresado al trabajo. “Ahora tengo miedo, las cosas están calientes, mi medio de trabajo es ese. Es el sustento de mi familia”.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional Bolívar, informó que presentó un recurso de apelación frente a la decisión emitida por un Juez de Cartagena que decidió dejar en libertad a Víctor Manuel Torres.

De acuerdo con lo expresado por el ente acusador, el comportamiento “intolerante y reprochable” del taxista, merece ser revisado con detalle, por lo que esperan que en fallo de segunda instancia se tomen decisiones frente a lo ocurrido el pasado 22 de mayo en el barrio Daniel Lemaitre de Cartagena.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía argumentó que “los golpes recibidos por el pasajero dejarían lesiones graves en la cara y secuelas permanentes, que justifican la privación de la libertad para el presunto atacante por el delito de lesiones personales agravadas, que alcanzaría una pena de hasta 56 meses de prisión”.

Sin embargo, el Juez señaló que no se conocen los efectos definitivos en la salud de la víctima, debido a que “el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal no fue concluyente” e incapacitó por 15 días al pasajero agredido; por lo que consideró necesario esperar los resultados de una próxima valoración médica la cuál será dentro de tres meses.