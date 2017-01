Unidades de Bomberos de 8 municipios de Bolívar se declararon en desobediencia civil

En una carta enviada al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, las Unidades de Bomberos de 8 municipios del norte y centro del departamento manifestaron que no cuentan con los equipos necesarios para realizar su labor ni están recibiendo recursos por parte de los municipios.

Según el comandante del cuerpo de bomberos de Santa Rosa de Lima, capitán Miguel Maturana, durante esta temporada de sequía no estarían atendiendo las emergencias que se presenten, por falta de herramientas legales para ejercer su función.

“Decidimos irnos a desobediencia civil y no atender ningún incendio forestal en el departamento de Bolívar. Como nosotros no somos necesarios, de acuerdo al comportamiento y actitudes negativas de la administración departamental hacia los cuerpos de bomberos, entonces, nosotros no vamos a apagar ningún incendio forestal. Además, nosotros no tenemos la obligación de hacerlo porque ellos no tienen un contrato de prestación de servicios ni la administración municipal con nosotros”, dijo.

Indicó además que la Dirección Nacional de Bomberos advirtió a la Administración Departamental sobre la desobediencia civil que adelantarían los 8 cuerpos de bomberos correspondiente a los municipios de San Juan Nepomuceno, Calamar, Santa Rosa de Lima, María La Baja, Turbaco, Turbana, Arjona y Mahates.

Detalló que esta medida está motivada por la falta de acompañamiento administrativo que tendría la Secretaría del Interior de Bolívar, en cabeza de Carlos Feliz Monsalve; así como la Oficina Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres, liderada por Ariel Zambrano.

“No están cumpliendo con el mandato de la Ley 1575 que los conmina a crear su propio cuerpo de bomberos o a contratar con un cuerpo de bomberos voluntario, que es una obligación y un derecho fundamental“, apuntó.

El anuncio de los bombero ha generado preocupación en los municipios del norte de Bolívar, debido a que en estas zonas se presentan emergencias por abejas africanas y son propensas a sufrir incendios forestales, donde esta alerta fue ratificada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam.