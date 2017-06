Nueve feminicidios en Boyacá durante el 2017

AFP / MARTIN BERNETTI

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer advierten que han aumentado las agresiones físicas, psicológicas y económicas en el departamento.

Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer informó que durante los seis meses del año, se han registrado 9 feminicidios en el departamento de Boyacá e indicó que es preocupante que las autoridades en algunos casos, no califiquen jurídicamente el asesinato de las mujeres por violencia de género, como feminicidios.

Consternación ha generado en Tunja el más reciente hecho en el que una mujer identificada como Paola Andrea Sánchez Márquez de 24 años fue asesinada por su expareja, Élver Stiven Riaño de 30 años quien finalmente se suicidó.

Castellanos se mostró afectada por la tragedia en la que dos pequeños de 8 y 10 años, quedaron huérfanos.

“Expresamos nuestro repudio, dolor e indignación. Repudio porque estos hechos no pueden seguir ocurriendo dolor, porque si matan a una, nos matan a todas e indignación porque existiendo políticas públicas, rutas de atención y mandatos para que la pedagogía en contra de la violencia de género se desarrolle, con estos hechos, se evidencia que no se está haciendo nada” precisó la defensora de los derechos de la mujer.

En rechazo a este nuevo caso de feminicidio se realizará este jueves 8 de junio un plantón frente a las instalaciones de la catedral de Tunja para exigir que cese todo tipo de agresión contra la mujer.

La directora de la Casa de la Mujer señaló que “la sociedad civil tiene que manifestarse, no podemos seguir tolerando la violencia contra las mujeres, yo creo que estos son los resultados de no atender la exigencia de procesos pedagógicos profundos en donde se replantee la forma de relacionarnos entre seres humanos. Si esto no se pone en marcha, seguirán los feminicidios en Colombia y en Boyacá”.

De igual forma, instó a las autoridades a actuar de manera preventiva ante cualquier solicitud de apoyo que haga una mujer.

RCN Radio conoció que la víctima del feminicidio que ocurrió en las últimas horas en Tunja, había denunciado que su compañero sentimental la agredía física y psicológicamente además, se presume que esa habría sido la causa de la separación en la que desde hace tres meses, estaba la pareja.