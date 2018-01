Bucaramanga será demandado por 579 mil millones de pesos

Debido a que no hubo conciliación entre la firma Unión Temporal Vitalogic y la Alcaldía de Bucaramanga. Foto: Suministrado / RCN Radio.

El lío jurídico se generó a raíz de la cancelación del contrato que buscaba transformar las basuras del relleno sanitario El Carrasco, por lo que la firma Unión Temporal Vitalogic demandará al municipio de Bucaramanga por 579 mil millones de pesos. José Manuel Hormaza representante de la firma indicó que la única razón que tienen para retirar la demanda o no formularla será que se ejecute el contrato en el sitio de disposición final

“la norma de Consejo de Estado lo que dice es que la pretensión de uno es la pérdida que está consignada en la oferta y esa utilidad es de 579 mil millones de pesos, pero nosotros esperamos llegar a un acuerdo porque no queremos dañar a Bucaramanga, no queremos dañar a la EMAB, no queremos dañar a la ciudadanía”

La firma que ejecutaría el contrato pide a cambio que se abra una nueva convocatoria para participar en la transformación de las basuras pero que si el municipio y la empresa de aseo de Bucaramanga no ceden tendrán que pagar 579 mil millones de pesos