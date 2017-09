Buenaventura paraíso para el  avistamiento de las ballenas

Buenaventura y buena parte del pacifico colombiano se convierten por estos días en epicentro turístico mundial, debido a la presencia de las Ballenas jorobadas que llegan para dar a luz a sus crías en las aguas cálidas de la costa colombiana.

La Secretaria de Turismo Fidelia Mosquera Bryan, entrego un balance positivo en torno a la visita de turistas para presenciar el avistamiento de las Yubartas en Buenaventura, explicando que los fines de semana son los días de mayor presencia. .

“Estamos todavía disfrutando del avistamiento de ballenas, hemos tenido en el mes de septiembre, es un mes tranquilo porque no hay puente, pero la ballenas están en todo su furor y yo invito a la comunidad para que aprovechen y nos visiten en estos fines de semana porque las ballenas saltan mas en estos días de septiembre, que la gente, como no hay puente, casi no hace visitas, pero es una temporada muy cálida para el avistamiento de ballenas”, explicó la secretaria de Turismo.

Es de resaltar que, desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en conjunto con la Alcaldía Distrital se viene haciendo un fuerte trabajo que busca conservar y preservar estas especies que habitan en la actualidad en el Pacífico vallecaucano.