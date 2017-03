El bullying y las agresiones a la mujer, las preocupaciones de la Señorita Colombia

Laura González, Señorita Colombia 2017 / Foto Colprensa-El Universal

La nueva Señorita Colombia, Laura González Ospino, dedicó su primer discurso a esos dos flagelos de la sociedad moderna.

Durante la mañana de hoy en el Hotel Hilton de Cartagena, la nueva Señorita Colombia, Laura González Ospino, hizo su primer pronunciamiento oficial tras obtener la corona la noche anterior, y lo enfocó en la lucha contra el bullying en las instituciones educativas, evocó su experiencia personal para enviar un mensaje a las personas que no se sienten cómodas consigo mismas.

“No toda la vida va ser así, yo quiero pedirle que no se preocupe, si hacen las cosas con pasión y disciplina, los van a reconocer por lo que hacen. Todo empezó a cambiar cuando hice lo que me gustaba, cuando entré a la escuela de Teatro y empecé a destacarme por mi trabajo, la gente me reconoció como buena actriz, y luego a la gente le empecé a parecer como bonita, y luego vino el comentario del Concurso Nacional de la Belleza” relató Gonzáles Ospino.

La representante de Cartagena también se refirió a las agresiones contra la mujer en la sociedad colombiana, a quienes invitó a no permitir ningún tipo de abuso, “quiero que las mujeres se sientan seguras, en el momento en que te sientas segura, no van a permitir que estas cosas pasen, si eso esta pasando es porque la mujer lo permite”

Y concluyó con estrategia para el siguiente reto: Miss Universo, “yo me sentía muy cómoda cuando me veía al espejo, y eso es lo que quiero llevar a ese certamen, que las mujeres colombianas podemos ser más que luchadoras, más que sufridas, podemos ser campeonas y podemos ser reinas en lo que queramos”

Por ahora, la nueva soberana y más bella de Colombia, Laura Gonzales, y las otras 22 aspirantes se despiden del Concurso Nacional de la Belleza. Mientras los cartageneros siguen celebrando que una representante de esta ciudad alcanza la corona, luego de 17 años de espera.