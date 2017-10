Bumangués instauró acción de tutela por ser expulsado de un grupo de WhatsApp

Mauricio Campos Gómez, un estudiante de noveno semestre de derecho de la universidad Uniciencia de Bucaramanga decidió instaurar una acción de tutela en contra de Helio Díaz Mantilla por el hecho de expulsarlo de un grupo de WhatsApp denominado ‘Consultorio Jurídico’.

El joven aseguró a RCN Radio que tomó la decisión de acudir al recurso en derecho por considerar la expulsión de grupo en el que se daban a conocer audiencias, procesos, horarios y opiniones políticas, como un acto de discriminación.

“El señor (Helio Díaz) me desvincula del grupo en un acto discriminatorio en contra mía el cual me afectó la academia y ese es el conflicto jurídico que se ha creado. Dentro del grupo también se dan opiniones políticas y yo di una opinión filosófica y al darse cuenta de lo que estaba hablando él me sacó del grupo sin ningún aviso”.

El afectado dio a conocer que impugnará la decisión de la jueza en primera instancia porque no cobijó sus derechos fundamentales.

“La juez en primera instancia no se pronunció ante el acto discriminatorio por lo que ya impugné la tutela porque a motivación de la jueza no me llenó”.

Mauricio Campos Gómez, aseguró que tardó diez días en la recolección de pruebas que fundamentaran la acción de tutela en contra del administrador del grupo de WhatsApp, quien determinó expulsarlo sin explicación alguna.