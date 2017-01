Bumangueses volvieron a marchar en contra de la reforma tributaria

Ciudadanos no aceptan la reforma tributaria. Foto: Slendy Blanco / RCN Radio.

Un grupo de bumangueses se tomaron las principales vías de la ciudad para rechazar las consecuencias de la reforma tributaria, el alto sueldo de los congresistas y otros inconformismos que les ha generado las recientes decisiones del gobierno nacional.

Con carteles y recorriendo la vía hasta llegar a la alcaldía de Bucaramanga, donde finalizaron el recorrido manifestaron qué los motivó a sumarse a la manifestación.

“Realmente estamos en total desacuerdo con las determinaciones como la reforma tributaria, el iva, el sueldo de los congresistas mientras en La Guajira por ejemplo hay tantas personas esperando por ayudas que pueden llegar si organiza muy bien al estado. Debemos salir, tomarnos las calles y no quedarnos callados porque a veces nos acostumbramos a manifestar nuestros inconformismos por redes sociales pero qué pasa, que ahí las leen nuestros amigos pero no nos ve el gobierno y eso es lo que queremos, hacernos visibles y que noten que no comemos entero”. Añadió Franklin Hernández, participante de la marcha.

Manifestaron que las recientes decisiones que ha tomado el gobierno nacional han perjudicado a los colombianos, quienes son los que eligen el presidente para que los defienda y los beneficie con sus determinaciones.