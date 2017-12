Bus del Sitp perdió el control y por poco causa una tragedia en el norte de Bogotá

Foto: Captura de video

Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá, en el sector de Toberín.

Los hechos se registraron en la calle 163 con carrera 18, cuando un camión no respetó la señal de pare y al cruzar la esquina no se percató que venía el bus del Sitp, que por no chocar contra el camión, lo esquivó y terminó arrasando con todo a su paso.

Accidente de tránsito entre un camión y un bus del SITP en la Calle 163 con Carrera 18; no se reportan personas lesionadas, pero sí daños en una vivienda https://t.co/XYEHDP9zuO #RCNRadio pic.twitter.com/TGFtDsS0PY — RCN Radio (@rcnradio) 8 de diciembre de 2017

De acuerdo con las autoridades de tránsito, no se registraron personas lesionadas pero sí evidentes daños materiales, ya que el bus del SITP se llevó el antejardín de varias viviendas.

Los habitantes del sector señalaron que este tipo de accidentes se registran seguido en esa zona, por lo que pidieron mayor presencia de la Policía de Tránsito.