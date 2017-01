Buscan a trabajador de lavadero de motos que desapareció en Urabá

Jorge Luis Ramos, desaparecido/Foto publicada por autorización de la familia

Jorge Luis Ramos, de 45 años, salió de su casa el pasado 26 de noviembre, a las 8 de la mañana, con destino al local donde trabaja como lavador de motos en el casco urbano de San José de Urabá. Los jefes aseguraron que lo vieron cuando lavó un vehículo y después desapareció.

Brenda Ortega señaló a RCN Radio que su esposo, padre de dos niños de 2 y 4 años, nunca se había ausentado del hogar sin avisar a sus familiares y al momento el día que desapareció, ni siquiera sacó la cédula y solo llevaba la ropa que tenía puesta.

“Salió con la ropa que tenía puesta, no llevó ni cédula, nada. Se fue a trabajar y nunca volvió. Nosotros fuimos a hablar con el patrón y nos dijo que él salió a lavar una moto y nunca entró más”, señaló.

La esposa y la madre de Jorge Luis Ramos han recibido dos llamadas sospechosas de personas que marcan a las viviendas pero no hablan, señaló Brenda Ortega. (Puede leer: Estudiante antioqueño desapareció en Alemania tras asistir a una fiesta latina).

“A mí me llamaron y no contesté, pero nadie me respondía y me quedó muy extrañada. Luego llamaron a la casa de la mamá en Apartadó, contestó, y la persona no hablaba”.

La Policía, a través de la Unidad de Investigación Criminal de San Pedro de Urabá, activó la búsqueda de este hombre. Al momento de desaparecer, Jorge Luis vestía un pantalón café y una camisa de rayas verde y blanca, y se movilizaba en una bicicleta.