Cafesalud debe más de 3970 millones a tan solo dos hospitales de Cartagena

De acuerdo con el DADIS el centro más afectados es la Casa del Niño, donde se atienden a los menores con cáncer y enfermedades de alta complejidad.

El Departamento Administrativo de Salud dio a conocer que la EPS adeuda a este centro médico más de 3280 millones de pesos. Esta situación estaría afectando la atención de los menores afiliados a Cafesalud, quienes estarían sin atención en la ciudad de Cartagena.

“Son deudas muy viejas, las IPS nos dicen que tienen graves problemas financieros y no están recibiendo los pacientes. Nosotros estamos garantizando que los usuarios que lleguen a urgencias por obligación los atiendan, pero (Cafesalud) al no tener contratos, al no legalizar su situación con las IPS, lo que estamos es congestionando al Hospital Universitario, la red pública. Estamos tratando que sean atendidos pero desborda la capacidad administrativa del DADIS”, manifestó Adriana Meza, directora de la entidad de salud.

Así mismo esta EPS debe al Hospital Universitario del Caribe más de 690 millones de pesos. RCN Radio conoció que mensualmente este centro médico factura cerca de 160 millones a Cafesalud y solo recibe como pago 13 millones.

Sobre esta entidad cursan más de 45 quejas por no atender a los usuarios, entre esas quejas la mayoría, según el DADIS correspondes a niños y a ancianos.