En un 80% disminuyó los pasajeros luego de la suspensión del Cable Aéreo de Manizales

Foto: Tomada www.mintransporte.gov.co

De acuerdo con los auxiliares de abordaje y desabordaje, de la estación Cable Aéreo en Villamaría, el número de pasajeros de este servicio de transporte ha disminuido en un 80%.

La línea Cámbulos – Fundadores del Cable Aéreo en Manizales, dejó de operar y será durante seis días, debido a un mantenimiento en el sistema de transporte; lo que ha disminuido el número de usuarios ya que un gran porcentaje de habitantes utilizan la linea Villmaría- Cámbulos.

” Nosotros permanecemos en esta estación y si vemos la diferencia cuando esta operando por completo el cable aéreo; solo lo están utilizando los usuarios que van al terminal y el número es muy reducido, por eso creemos que en un 80% ha disminuido el número de pasajeros” Auxiliar de Cable Aéreo.

RCN Radio estuvo en las calles de Villamaría preguntale a los usuarios del cable aéreo si se han visto afectados por la suspensión de este servicio de transporte en la linea Cambulos – Fundadores y ellos dividieron opiniones respecto a la suspensión.

” Si me he visto afectada, porque yo lo utilizo a diario hasta Fundadores para ir a trabajar al centro ya hora me toca coger buseta con una ruta mas larga” Rosalba Franco, usuaria.

” La verdad no me afecta porque Villamaría tiene un buen servicio de transporte de buses, busetas y colectivos y en ellos nos podemos movilizar” Ricardo Sepulveda.

“No me afecta no utilizo el cable aéreo” María Céspedes, usuaria.

La suspensión del Cable Aéreo, ira hasta el próximo domingo 12 febrero.