Concejal de Manizales pidió disculpas por agresión en la marcha de este fin de semana

Foto: RCN Radio

El Concejal Andrés González Sierra, del movimiento de Salvación Nacional, ofreció disculpas luego de una agresión contra un hombre que se oponía a la marcha del pasado sábado en Manizales.

“Yo, Andrés González Sierra, Concejal de Manizales pido perdón al ciudadano quien al igual que yo manifestaba su inconformismo; así mismo, a mi familia, electores, medios de comunicación y a la opinión pública, por el hecho ocurrido el día sábado 1 de abril durante la marcha y en la cual me vi involucrado, producto de las provocaciones verbales hacia mi familia, hecho que no justifica mi actuar y que hoy me hace pedir una disculpa pública por lo sucedido”, explicó.

“Me siento avergonzado por lo acontecido y por lo que presenciaron los asistentes a la marcha, no queriendo excusar mi comportamiento, siento mucho haberlos ofendido y soy consiente de que como una figura pública debo actuar en beneficio y protección de los derechos humanos y lamento profundamente el mal momento que pude haber causado y asumo mi responsabilidad frente al hecho. Agradezco a este ciudadano y a todos en general por darme la oportunidad de ofrecer estas disculpas públicas. Aprovecho la oportunidad que me dan los medios de comunicación para decirle a este ciudadano que quiero sentarme a dialogar con él, pedirle perdón y mostrarle mi arrepentimiento”, agregó el Concejal Andrés Gonzáles Sierra.

El incidente ocurrió el pasado sábado 1 de abril cuando unos jóvenes al parecer estudiantes de la universidad de Caldas, llegaron a la marcha con carteles oponiéndose a esa manifestación convocada por el Centro Democrático. Algunos testigos dijeron que los estudiantes al parecer agredieron verbalmente a los manifestantes entre quienes estaban el concejal Gonzáles Sierra.

El edil reprochó la actitud de los jóvenes con una agresión física, cuando le dio un manotazo, lo que fue repudiado en redes sociales.