Findeter se tiene que subir al bus de la ley 550 o sino People Contact desaparece: gerente de la empresa

Después de casi un año de haber rendido su primer informe en el recinto del Concejo de Manizales, este martes volvió a pasar por el atríl de esa corporación el gerente de People Contact, Marcelo Neira Estrada, quien ha tendido que cargar con la responsabilidad de salvar una empresa, sobre la que se cierne un futuro incierto, producto del mal manejo de administraciones pasadas.





En el informe de gestión y plan de acción del gerente de la empresa, Mercelo Neira Estrada, fue claro en manifestar que si Findeter no se sube al bus de la ley 550 apoyando a Infi-Manizales, con los créditos de redescuento que tiene People Contact, esta entidad también está en peligro de irse al traste. En el informe de gestión y plan de acción del gerente de la empresa, Mercelo Neira Estrada, fue claro en manifestar que si Findeter no se sube al bus de la ley 550 apoyando a Infi-Manizales, con los créditos de redescuento que tiene People Contact, esta entidad también está en peligro de irse al traste.

El funcionario advirtió en esta nueva presentación del plan de acción y de la gestión adelantada, que People Contact no está en la bolsa de “Colombia Compra Eficiente y no va a estar por culpa de sus indicadores financieros que no son los mejores y agregó que por este motivo además, ninguna compañía en el país le da una póliza de seguridad, que le permita hacer negocios con grandes clientes.