Hoy las EPS les adeudan a las IPS de Manizales 210 mil millones de pesos: alcalde Octavio Cardona León

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

El alcalde de la capital de Caldas dijo en el foro sobre reforma a la salud, convocado por el Concejo de Manizales, que el sistema adolece de profundas grietas que laceran la dignidad de los colombianos

En el Foro de Reforma a la Salud, organizado por el Concejo de Manizales y que se desarrolló este martes, el alcalde Octavio Cardona León cuestionó duramente a las EPS. “Si en este país en el que todos los días se hacen encuestas, se hiciera una sobre las entidades más odiadas, creo que las EPS ocuparían un lugar preponderante”, expresó Cardona León.

El mandatario, afirmó que la gente esta fatigada de entregarle familiares al sistema funerario sobre la base de los errores de las EPS y agregó que no es entendible que en un país serio las citas de Manizales se den en Barranquilla y las de Barranquilla en Manizales, y que en una época los niños de Manizales nacieran en Girardot, porque la red de la EPS estaba en Cundinamarca y no en la capital de Caldas.

El alcalde de Manizales, precisó que hoy al Hospital Santa Sofía, el sistema le debe 72 mil millones de pesos y a Servicios Especiales de Salud-SES, le deben 65 mil millones. Las EPS, les adeudan actualmente a las IPS de esta ciudad, un total de 210 mil millones de pesos. ” Cómo esperar que las buenas IPS no cierren servicios, si están cansadas de prestar servicios que las EPS no les reconocen, no les pagan, y simplemente son objeto permanente de glosas con el propósito de demorar los pagos, denunció Cardona León.

Se refirió a casos específicos como Caprecom, empresa del gobierno que fue liquidada y debe 24 mil 736 millones de pesos; Cafesalud, que sólo cambió de nombre a Medimás y adeuda 18 mil 640. Igualmente mencionó a Salud Cóndor, que ya no está en Manizales y se fue debiendo 7 mil 564 millones; SaludCoop, 3 mil 983 millones. También, hizo alusión a Selvasalud, que se retiró en el 2.007 y todavía debe 757 millones; Solsalud mil 200, Calisalud, Mil 061 millones, Coosalud debe 608 millones; Asociación Mutual de Barrios Unidos 729 millones.

El alcalde dijo que saludaba y al mismo tiempo celebraba que el Concejo de Manizales tuviera esa iniciativa y que ojalá lograra recaudar las 3 mil 700 firmas que necesitan, para que el Proyecto de Ley fuera llevado al Congreso, porque en su concepto, en ese momento, la base de la democracia que son los concejales, le dirán al país que desde la base la inconformidad sigue latente y quedarán los senadores con la tarea de resolver si esa incomodidad y ese dolor, se resuelven de una vez por todas.

Por su parte el presidente del Concejo, Víctor Hugo Cortés Carrillo, anfitrión del foro, explicó en detalle las bondades y los alcances de la modificación a la estructura del sistema de salud que se propone desde esa corporación para todo el país, eliminando la intermediación de las EPS y creando en su reemplazo unas Unidades Administrativas, que operen bajo la égida de las direcciones territoriales o las Secretarías de Salud.

Al mismo tiempo se quejó del evidente desinterés de entidades como el Ministerio de Salud y de la misma Superintendencia de Salud, que pese a haber sido invitadas con un mes de antelación, no enviaron a ningún delegado; algo inconcebible si se tiene en cuenta que como entes rectores del sistema en Colombia, no sólo deben velar por la defensa de los intereses de los usuarios del servicio, sino porque a la gente no se le vulnere el derecho a la salud, que es como si se le violara el derecho a la vida… ¡el más elemental de los derechos humanos!