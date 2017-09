Identifican en Caldas restos de Bernardo Beltrán, desaparecido del Palacio de Justicia

Foto/AFP



En el cementerio San Esteban de la ciudad de Manizales fueron hallados los restos de Bernardo Beltrán Hernández, el hombre de 24 años que se desempeñaba como mesero del Palacio de Justicia cuando este fue blanco de la toma y la retoma en el mes de noviembre del año 1985. (Lea más en: Identifican restos de Bernardo Beltrán, otro de los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia)

Los despojos de Beltrán Hernández fueron encontrados en la tumba donde supuestamente reposaban los del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry, de 32 años, que ahora pasa a estar desaparecido.

Wadiz Echeverry Correa, hermano de Jorge Echeverry, aún consternado por las novedades en este difícil proceso, manifestó que no cree que su familiar esté enterrado en el cementerio de Manizales, sino que “quien sabe donde estará (…) metieron en un ataúd el cadáver de ladrillos, de piedras, de cosas y llegaron a Manizales como si fueran el cuerpo de la doctora Fanny González y el de su hermano, y donde después de tantas irregularidades, que muchos conocen, solo hasta ahora se están viendo las cosas como son”.

La familia de Bernardo Beltrán en los próximos días recuperará los verdaderos restos de su integrante.

“Yo personalmente cada año que llega la fecha voy al Palacio de Justicia y pregunto ¿por qué a mí no me permite conocer, por qué?, como que mi hermano no figura si él era el magistrado auxiliar y esas autoridades no contestan, no dan respuestas, y es solo gritando, y soy pidiendo que lleguen luces, pero aquí en este país cada vez están más difíciles las cosas”, indicó Wadiz Echeverry.