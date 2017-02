La cifras muestran que en Colombia hay un proceso de eliminación de líderes sociales: De La Calle Lombana

Foto: RCN Radio

El jefe negociador del gobierno con las FARC, estuvo en Manizales, donde dictó una conferencia sobre los retos del acuerdo de paz y recibió además, la máxima distinción del Concejo Municipal

En la capital de Caldas el diplomático caldense, Humberto de La Calle Lombana, dijo que las cifras muestran que en efecto, en nuestro país hay un proceso de eliminación de líderes sociales y eso no se puede negar. “Si empezamos por negar eso, empezamos mal; lo primero que uno tiene que reconocer es que el fenómeno existe y que Colombia no puede seguir este camino ni repetir hechos tormentosos del pasado”, expresó en el Auditorio de la Universidad Nacional-sede Manizales.

El señor de La Calle Lombana explicó que eso se logra con la acción de Estado, con la protección que brinden la Policía y los organismos de seguridad; pero consideró que hay que ir un poco más allá y que todas las fuerzas sociales, al margen de lo que creamos sobre el futuro de Colombia particularmente en las localidades, tenemos que hacer un pacto de no violencia, porque le parece que eso es básico.

“En cada municipio deberíamos convocar una reunión a la que acudan todos, por enemigos políticos que sean, para proteger a los líderes sociales”, manifestó el jefe negociador del gobierno con la guerrila de las FARC. Agregó que el exterminio de esos dirigentes comunales le parece un camino mortal y que si seguimos por esa vía, vamos a echar por tierra no sólo los acuerdos de La Habana, sino verdaderamente las posibilidades de paz.

Fue enfático en advertir que no se puede usar la violencia en la política y añadió que si no somos capaces de introyectar eso en nuestras neuronas pero llevándolo a la práctica como decisión colectiva y no sólo del gobierno, puede ser el camino más gravoso y más azaroso para el futuro de Colombia, reiteró de La Calle Lombana.

Para evitar que la aniquilación de líderes sociales se siga registrando, reconoció que ha habido respuesta razonable de la Fiscalía y del Ministerio del Interior, pero insistió en que esa acción tiene que ser acompañada por algo más profundo en la sociedad, porque no basta simplemente con decir que se han hecho unas investigaciones, porque hay sistematicidad en unos casos y en otros no.

“Eso suena un poco tradicional y me parece que no es suficiente”, aseguró de La Calle y recordó que hay que convocar los pactos locales de respeto a la vida; sobre todo de respeto a la vida de los defensores de los derechos humanos, porque tenemos que borrarnos la idea antigua de que un defensor de derechos humanos es un enemigo del Estado.