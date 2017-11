En Manizales gerente del Cable Aéreo presentó balance de su gestión

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

El ingeniero Herman Loaiza Martínez, fue enfático en expresar que el sistema no lo cambiarán con discursos sino con hechos. Se refirió a las tareas que le encomendó hace poco el alcalde Octavio Cardona León

El gerente del Cable Aéreo, Herman Martínez, presentó este miércoles ante los medios de comunicación, un balance del trabajo hecho hasta el momento al frente de esa asociación y recordó que el alcalde Octavio Cardona León le encargó cumplir inicialmente con 4 tareas el día de su posesión.

La primera de ellas, mantener la administración, operación y mantenimiento del sistema “Mio Cable” en la ciudad de Cali. El proyecto se logró sacar adelante según Loaiza Martínez, porque se firmó un otro sí del contrato que va del 1 de enero hasta el 18 de junio del año 2018, con la posibilidad de prorrogarlo hasta diciembre. Este convenio ascendió a cerca de 12 mil millones de pesos y en su concreción jugó un papel fundamental la experiencia e idoneidad del equipo de trabajo del Cable Aéreo de la capítal de Caldas, ya que en esta aspiración le pudieron ganar el pulso a la gente del Cable Aéreo de Medellín, que tiene un reconocido prestigio en esta labor.

El funcionario, destacó que los recursos que se perciben por la administración de este sistema en la capital vallecaucana, ayudan a aliviar las pérdidas que arroja el Cable de Manizales, ya que estos sistemas estratégicos de transporte masivo de carácter público, no son autosostenibles, porque su función es más de rentabilidad social que económica; aunque afirmó que son la única asociación en Colombia que no está dando pérdidas, que no tiene que subsidiar el Estado y por el contrario salen a ras en su operación.

La segunda tarea está relacionada con poner en funcionamiento la tercera línea del sistema entre Los Cámbulos y las universidades, que tendrá un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros y un costo de 130 mil millones de pesos. Al respecto explicó que el estudio de pre- factibilidad se le encomendó a la firma manizaleña Ingeniería de Sistemas de Transporte y Cables-ISTC, conformada por jóvenes que tienen un bien ganado reconocimiento en varios paises.

El estudio de pre-factibilidad, que es el último proceso, determinará por dónde irán las pilonas, cuáles son las casas que hay qué comprar, cuáles son los costos, cuál es el precio de los terrenos; además de los estudios ambiental y socio-económico, para finalmente establecer el valor total del proyecto, que se apalancaría con Findeter, mediante gestión que está adelantando el alcalde Octavio Cardona León.

“En marzo o abril más o menos, nos tendrán que estar entregando los diseños si no se tiene ninguna dificultad; de ahí para allá los muchachos tendrán que moverse a conseguir los recursos para construir esa línea”, manifestó Loaiza, quién añadió que sin duda alguna esta línea va a congregar mucha comunidad no solamente de esos sectores, sino de la población universitaria, que es la meta propuesta.