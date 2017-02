Me hubiera gustado un respaldo de la Cancillería, pero no ocurrió: Vargas Lleras

Foto: RCN Radio

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, manifestó que le hubiera gustado sentirse respaldado por el Gobierno nacional, tras los insultos de los que fue víctima por parte de Venezuela.

Vargas Lleras sostuvo que en especial esperaba el apoyo a través de la canciller María Ángela Holguín, luego de que Diosdado Cabello lo llamara “hijo del gran puto”.

“Yo ya no espero nada, como no he visto ninguna actividad, pues sí hubiera querido algún acompañamiento, pero no ha ocurrido, no lo han tenido los compatriotas que a lo largo de estos años han sido allá maltratados, que voy yo a esperar”, indicó Vargas Lleras.

El pronunciamiento se dio en Caldas, en medio de un recorrido que el vicepresidente realiza por municipios de Caldas, donde entregará nuevas viviendas y socializará su nuevo programa “Mi casa ya”.