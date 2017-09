En Cali no habrá jornada del Día sin Carro y sin motocicleta, en otras ciudades del Valle sí

La capital del Valle del Cauca no se sumó a la jornada del Día sin carro y sin motocicleta que se realiza en varias ciudades del país.

El alcalde Maurice Armitage, explicó que mientras que no exista un buen servicio de transporte urbano, ciclovías y otras alternativos, no se podrá hacer esta actividad en la capital vallecaucana.

“Mientras que Cali no tenga un sistema de transporte masivo integrado totalmente, no nos podemos dar el lujo todavía de hacer un día sin carro, creo que sería una irresponsabilidad con los caleños”, afirmó el mandatario al argumentar porque la ciudad no se unió a esta jornada nacional.

Para el alcalde el sistema actual de transporte público no garantiza un buen servicio y por eso no se puede tener a los ciudadanos todo un día sin carro.

Entre tanto en otros municipios del departamento como Palmira se unió por primera vez a la jornada que se extendió hasta las seis de la tarde de este viernes cuyo objetivo es promover la utilización de la bicicleta señalaron sus autoridades.

Por su parte en todas las sedes de la Universidad del Valle como Cali y las nueve regionales, Norte del Cauca, Yumbo, Palmira, Pacífico, Buga, Tuluá, Zarzal, Caicedonia y Cartago, se determinó la restricción en el ingreso de carros y motocicletas para sumarse a dicha actividad.