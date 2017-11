Campaña ‘Cascos Héroes’ busca salvar vidas de biciusuarios en Bogotá

Foto: Colprensa - Juan Páez



El Distrito lanzó una campaña denominada exposición “Cascos Héroes”, para salvar vidas de biciusuarios que se ven inmersos en accidentes de tránsito.

Según estudios internacionales, el uso del casco reduce la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza y cara entre un 40% y 74%, razón por la cual el Manual del Buen Ciclista, diseñado por la Gerencia de la Bici de la entidad, establece en su conducta #8: “Portamos elementos de seguridad como el casco y los reflectivos en todo momento, y luces cuando esté oscuro”.

Además varios estudios de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía arrojaron que el uso del casco reduce la probabilidad de fallecimiento en un 40% en choques con vehículos motorizados.

De acuerdo con cifras del distrito, 54 víctimas fatales se han registrado en Bogotá de biciusuarios de los cuales el 22% fue por una lesión en el cráneo.

Una de las historias reseñadas es la de César Salamanca, quien hace 3 años viajaba de su casa a la oficina por la cicloruta de la Autopista Norte con calle 127, y al cruzar por la calle 97 un taxi que no hizo el pare lo atropelló pegándole por el lado derecho del cuerpo.

“De ese impacto recuerdo el sonido del golpe, y que mientras iba en el aire pensé que no iba a sobrevirir. Me acordé de un pedacito de la Biblia que dice que no nos vanagloriemos de lo que va pasar mañana. Es decir, que no somos dueños del futuro”.

César recuerda escuchar los sonidos del casco contra el piso mientras daba giros.

“Tuve fracturas múltiples en la muñeca, la escena era impresionante pues escuchaba gritos e insultos al taxista ya que se quiso escapar. Gracias a Dios llegó rápido un policía de tránsito. En conclusión cirugía, meses de terapias y un casco inservible quedaron de ese día. Pero estoy vivo y sigo pedaleando en parte gracias a este”.

Historias como estas se verán, según el Distrito, reflejadas en la exposición que rodará en cicloparqueaderos de Transmilenio, centros comerciales, bibliotecas, cicloRutas y ciclovías, entre otros.