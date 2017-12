Campaña “Soy un Conductor con Futuro” de Secretaría de tránsito de Cúcuta busca disminuir muertes en accidentes

Foto RCN Radio Cúcuta

La secretaría de tránsito municipal, adelanta la campaña “Soy un Conductor con Futuro”, que busca fomentar entre los conductores de servicio público y particular, el uso del cinturón de seguridad, el cual es uno de los factores que incide en la alta cifra se muertes en accidentes.

José Luis Duarte, jefe del despacho de Tránsito de Cúcuta, dijo a RCN Radio, que este tipo de campañas tiene como objetivo disminuir las altas cifras de accidentalidad que se registra en la capital del departamento.

“Mucha gente se molesta cuando le hacen la observación del cinturón, pero no saben lo importante de hacerlo, cuántas vidas ha salvado y por eso avanzamos con estas acciones, porque realmente la meta de la secretaría, es llegar a no impartir un comparendo, sino hacer la invitación a los conductores que respeten las normas” expresó Duarte.

Además dijo “Queremos que la gente no necesite tener un Policía al lado para que respete las señales de tránsito y utilice el cinturón, hoy en día vemos que la gente acata más las normas y con estas campañas vamos a seguir mejorando”

Asimismo, señaló que se espera que el cucuteño se acostumbre a la utilización de estas medidas de seguridad, lo cual si será causal de comparendo, una vez se ponga en marcha el proyecto de fotomultas.

“Estamos desde ya trabajando en el tema cultural, para que el día que se ponga en marcha las foto-detenciones no sean sancionados, y no digan que no hicimos nunca nada para mostrarles los alcances de este proceso, aunque el código Nacional está desde el 2002, aunque seguiremos trabajando en el tema”

Finalmente, el funcionario, señaló que en lo que respecta a foto-detenciones, no se sancionará por exceso de velocidad, pero si se hará a los conductores que infrinjan las normas de tránsito, como pasarse semáforos en rojo, la no utilización del cinturón de seguridad y ocasionar trancones intencionalmente.