Campaña liderada por un antioqueño, recibirá Nobel de Paz

Foto: Cortesía Cesar Jaramillo.

César Jaramillo es un antioqueño que dirige la organización canadiense Project Ploughshares que trabaja en temas de desarme y seguridad. Él hace parte del grupo de personas que logró que el 7 de julio de este año la mayoría de países pertenecientes a la ONU firmaran el tratado de prohibición de las armas nucleares.

La campaña Internacional para abolir las armas nucleares -ICAN por sus siglas en inglés- recibirá el premio Nobel de Paz el 10 de diciembre.

El papel decisivo para hacer que la comunidad internacional tomara acciones para evitar el impacto catastrófico del uso de estas armas, fue uno de los elementos que el comité tuvo en cuenta para otorgar este reconocimiento a la corporación que integra el colombiano.

César Jaramillo anunció que esta será una oportunidad para presionar al resto de países que no han firmado el acuerdo “esperamos que el prestigio de esta noticia nos sirva para presionar a quienes tercamente se oponen a los deseos de la comunidad internacional y se unan a esta reflexión“.

Paradójicamente esta iniciativa aún no ha sido firmada por el gobierno de Juan Manuel Santos. César Jaramillo espera que esto no esté relacionado con presiones hechas desde otros gobierno interesados en sabotear el acuerdo “ me extraña que Colombia no haya firmado, me gustaría creer que es un asunto de trámite, pero también se que Estados Unidos está presionando de una manera muy fuerte para sabotearnos”.

Graduado de Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, César Jaramillo sueña con el día en que las armas nucleares hagan parte de la historia, pero es consciente de que no será fácil combatir los intereses de las altas esferas que se oponen a su prohibición.