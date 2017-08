Campesinos de Achí, Bolívar, señalan incumplimientos de la UNGRD en La Mojana

Un sobrevuelo muestra la amenaza del río sobre el casco urbano de Guaranda. Foto cortesía Gobernación de Sucre.

Campesinos denunciaron que la Unidad de Gestión de Riesgo ha incumplido compromisos que evitaron el paro cívico de La Mojana

El julio pasado, varias entidades del orden nacional y departamentales pactaron una serie de compromisos con los municipios de la subregión de La Mojana para que no se fueran a paro. Un mes más tarde, Yonairo Sáenz, líder cívico y campesino de Achí, uno de las poblaciones de Bolívar que integra esa zona, denunció que la Unidad de Gestión de Riesgo no ha cumplido con su parte de los acuerdo.

“Le dijimos a la Unidad de Gestión de Riesgo que ha pasado de agache, ¿y por qué? porque no han cumplido nada de los compromisos con nosotros. Es la entidad del gobierno nacional que nos ha incumplido en los compromisos que se ha hecho con Codemojana y queremos saber qué está pasando y porque no han intervenido los puntos críticos” dijo Sáenz

Los pobladores de Achí, municipio al sur de Bolívar, manifiestan que no entienden porque no se está trabajando en sus labores de mitigación en el Río Cauca, “la máquina que tiene la Unidad de Gestión de Riesgo tiene más de un mes sin operador, la han dejado abandonada ahí y nos preocupa porque hoy es la hora que ese chorro en el río no lo hayan tapado”

De acuerdo con Sáenz, la maquinaria amarilla solo alcanzó a trabajar unos 10 días en la zona rural de Achí porque se quedó sin combustible y el operador abandonó el lugar. A los pobladores les preocupa que se quede sin atención ese chorro ubicado en el corregimiento Tres cruces y la vereda Tierra Santa, ubicado en la margen derecha del río Cauca.

Según las directivas el Comité para la Defensa de la Región de la Mojana, o Codemojana, ese incumplimiento también afecta a los municipios de Nechí, San Jacinto del Cauca y Guaranda.