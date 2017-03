Campesinos bloquean vía de acceso a la zona veredal de las Farc en Arauca

Campesinos solicitan que sea intervenida la vía Ruta de los Libertadores Foto: Martín Sandoval

Alrededor de 600 agricultores de las 37 veredas ubicadas en cercanías al punto de concentración de los integrantes de las Farc en el sector de Filiphinas en Arauca, bloquean cada tres horas la vía nacional Ruta de los Libertadores a la altura de la vereda de Puerto Jordán, considerada como la ruta de acceso a la zona veredal al igual que la vía hacia Tame y Arauca, en señal de protesta por el pésimo estado de los corredores viales de este sector.

Martín Sandoval, vocero de la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares por la Paz aseguró que el gobierno nacional no ha atendido el clamor de los campesinos frente a la intervención de la vía Ruta de los Libertadores que conecta a los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

Afirmó que con la construcción de la zona de concentración de los integrantes del grupo armado ilegal, el corredor vial, se habría deteriorado aún más.

“El mismo gobierno con la maquinaria pesada que han utilizado para construir la zona veredal, destruyeron la vía. Hoy los campesinos productores de plátano y leche entre otros están perdiendo plata porque el camino está intransitable y las lluvias ya llegaron, entonces peor” afirmó el líder social.

Los agricultores piden que una comisión integrada por altos funcionarios del gobierno nacional, se sienten a negociar para llegar a un acuerdo que permita que la producción, no se pierda porque no hay cómo sacarla de las fincas subrayó Sandoval quien afirmó que la manifestación podría extenderse, de no obtener una pronta respuesta.

“De no solucionarse esta situación de aquí a la semana entrante, serán taponadas indefinidamente todas las vías del departamento de Arauca, especialmente las que comunican con otras regiones”, sostuvo.

Señaló también que los campesinos registran cuantiosas pérdidas económicas por el mal estado de la vía.

Sandoval dijo que el cese del conflicto armado interno en Colombia, no se puede convertir en un problema para el sector agrario

“El proceso de paz y la zona transitoria deben buscar el beneficio de todos y no el perjuicio para la gente”.

Por último, insistió en que el gobierno nacional no ha cumplido sus promesas

“Aquí estuvo el presidente Santos en Arauquita y prometió el arreglo de este eje vial y después vino el ministro de Transporte y también se comprometió con los campesinos y hasta ahora no hay ninguna solución” subrayó el líder social.