Campesinos bloquearon vías de Jericó para rechazar exploración minera

Campesinos en Jericó/Foto cortesía

Cerca de cuatro horas estuvo bloqueada la vía del corregimiento Polocabildo en Jericó, Suroeste de Antioquia, por 30 campesinos que protestaron contra empleados de la compañía AlgloGold Ashanti que hacían presencia en la zona para adelantar labores de explotación minera, aseguró el alcalde del municipio Jorge Pérez Hernández.

El mandatario reiteró que los campesinos no quieren que la actividad minera se fortalezca en el municipio, pues no ven esta práctica como una fuente de ingresos económico, sino como una alternativa que destruye el agua y las reservas naturales de la zona.

El bloqueo se realizó de manera pacífica, sin inconveniente y se logró acuerdos entre ambas partes, tanto que para el próximos martes 18 de abril se reunirán con voceros de AlgloGold Ashanti a las 10:00 de la mañana en el municipio, aseguró Pérez Hernández.

En un comunicado AngloGold Ashanti aseguró que “esta situación con esta comunidad no es la primera vez que se presenta y en ocasiones anteriores ha estado acompañada de retenciones a empleados contra su voluntad y de agresiones físicas y verbales; acciones que son claramente vías de hecho con las que no solo no estamos de acuerdo, sino que además son ilegales y las autoridades locales deben evitar”.