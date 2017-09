Campesinos de los Montes de Maria se lanzan a “youtubers” para vender cultivos de ñame

Campesinos de los Montes de María han decidido incursionar en Youtube para poder vender el ñame que se cultiva en esa región, integrada por municipios de Bolívar y Sucre.

Julio, Remberto y Rosa, en representación de las familias que se dedican a la siembra de este tubérculo, tomaron la decisión de unirse a la revolución de las redes sociales para llamar la atención de los colombianos y de cualquier interesado en comprar su producto.

“En los Montes de María hay más de 4000 hectáreas de ñame que necesitan comprador, por eso nos volvimos youtubers para que este ñame se venda”, dicen los protagonistas del videoclip que ya supera las 140 reproducciones.

La pieza audiovisual, además de estimular la comercialización del alimento, también expone las bondades que este tiene para la salud humana. “El ñame sirve para la artritis, controlar la menopausia, controla y evita el estreñimiento, aporta calcio a los huesos y ayuda a reducir los calambres”, manifiestan un grupo de mujeres que también aparecen en la publicación.

La iniciativa busca hacerle frente a la preocupación que actualmente tienen los campesinos de la zona, quienes debido a las malas condiciones en la que se encuentran las vías, no han podido sacar las más de 400 toneladas de ñame que actualmente están amontonadas en las fincas, a un costado de los caminos e incluso dentro de las casas. (Lea también: Más de 400 mil toneladas de ñame están pudriéndose en los Montes de María)

“Son montañas de ñame las que hay en el territorio, exageradas cantidades, no hay vías para sacarlo y además de no haber vías, mucho ñame se está perdiendo, otros no lo han podido cosechar debido a la escasa demanda. No tenemos compradores y son más de 400 mil toneladas de ñame las que tenemos”, expresó Aroldo Canoles, líder campesino.

La producción estancada, que ante las dificultades para sacarla de la zona está ocasionando que se esté pudriendo, han llevado a los mismos campesinos a comer ñame tres veces al día e incluso para no perder la cosecha, deciden vender un bulto de 100 libras por tan solo 10 mil pesos y aún así no evacuar la cantidad de tubérculo que se encuentra en bodega.

“Hay una superproducción de ñame en la región este año y los precios son extremadamente bajos. Es una crisis que está sufriendo el campesinado ñamero en esta región porque dependemos de la cosecha en estos meses para seguir renovando otros cultivos y para subsistir en la economía que llaman campesina. Los precios son extremadamente bajos, ahorita se está vendiendo el bulto de ñame de 100 libras en 10 mil pesos y no lo quieren los compradores por la abundancia que hay”, señaló un productor de la zona.

Estos nuevos youtubers esperan que con esta herramienta, que tiene más de miles millones de usuarios en todo el mundo, se pueda salvar la cosecha, pero a que su vez, los clientes puedan degustar de este rico y saludable manjar, cien por ciento natural, producido en las fértiles tierras montemarianas.