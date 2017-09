Cancelación de vuelos de Avianca afectó a cientos de pasajeros, entre ellos a un mexicano que intenta encontrarse con su familia

Foto: RCN Radio

La cancelación de 9 vuelos por parte de Avianca mantuvo represados a cientos de pasajeros en Cartagena, quienes intentaban llegar a sus ciudades en medio de la congestión que generó el primer día de huelga sindical de esa aerolínea.

Uno de los afectados es Alan Alfonso, un piloto mexicano quien tras la cancelación de los vuelos de Avianca, no logró salir hoy hacia su país para reencontrarse con sus familiares.

Su desesperación creció tras conocer que el terremoto de magnitud 7.1, destruyó su apartamento, el cual estaba ubicado en el piso 10 de un edificio que se vio afectado por el movimiento telúrico.

“Yo hasta ayer tenía casa, entonces imagínate que tus vecinos te manden fotos que tu casa estaba destruida, pues imagínate fue un apartamento que me costó más de 5 años de vuelo, de trabajo… lo que me sorprende ahora es que la gente de Avianca y Latam no entienden, no les pase por la cabeza que es una situación difícil. Se siente muy feo estar varado en estas situaciones y que nadie te ayude, todavía teniendo un tiquete, si fuera que yo dijera que me llevaran gratis pero tengo mi boleto, es lo feo”, afirmó.

Alan se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Cartagena y tras conocer las consecuencias del terremoto quiso acelerar su regreso al país centroamericano pero no logró hacerlo por la cancelación de vuelos que generó el movimiento sindical de pilotos de Avianca.

“Estaba de paseo cuando me enteré de esto. Hablé con la supervisora con Avianca y me dijo que no, por la crisis de los pilotos no hay posibilidad, hable con el chico de Latam y nada… Necesito llegar a Bogotá que ahí está mi aerolínea y mis compañeros de ahí me llevan a México”, señaló.

Esta mexicano se encuentra angustiado y ha manifestado que está dispuesto a irse en cualquier parte de un avión con tal de llegar a su país.

“Hay un vuelo a las tres de la tarde, pero por lo menos ellos son mis compañeros y me llevan a México. Si no me va tocar tomar bus, creo que son 16 horas de Cartagena a Bogotá pero necesito regresar a México”, añadió.

Dentro de los afectados también se encuentran turistas norteamericanos, quienes manifestaron su incomodidad por la cancelación de sus vuelos y la pérdida de actividades que estaban incluidas en sus planes turísticos.

“Fue cancelado el vuelo, vamos a Medellín hoy por la mañana cuando estaba en el taxi el conductor de Medellín me llamó y me dijo que fue cancelado. Hoy es ok porque estamos en vacaciones pero el sábado regresamos para Estados unidos y nos preocupa porque tenemos dos escalas y si una es cancelada tenemos problema grande“, afirmó uno de los turistas norteamericanos.

Así mismo, hubo personas que estaban desesperadas por llegar a sus lugares destinos. Como el caso de Jhon, un cartagenero que tenía previsto estar a medio día en Medellín para el sepelio de un amigo y no logró salir en el horario establecido.

“Infortunadamente tengo un compromiso de funeraria y entierro de un amigo y cualquier minuto que pierda me perjudica terriblemente”, señaló uno de los pasajeros.

Esta cancelación de vuelos generó congestiones en las taquillas de otras aerolíneas debido a que varios usuarios se volcaron a comprar tiquetes con el objetivo de salir de Cartagena.