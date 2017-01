Cancelación de vuelos ha generado congestiones en el aeropuerto de Pereira

Caos se vive a esta hora en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira por la cancelación desde anoche de varios vuelos.

Cerca de 300 personas permanecen a esta hora en la Terminal áerea de Pereira a la espera de una respuesta por parte de la aerolínea Viva Colombia, la cual desde anoche canceló un vuelo con destino a San Andrés, reprogramandólo para hoy a tempranas horas, sin que hasta el momento los embarquen o les den información certera sobre la hora de salida.

“Teniamos un vuelo Pereira- San Andrés a las 6:30 de la tarde de ayer, después de varios retrasos los reprogramaron para hoy a las 8:10 de la mañana, pero no nos solucionan nada, Viva Colombia no nos dice nada. Ayer el tema de cancelación fue problemas con las luces en la pista de San Andrés, razón por la que no se podía aterrizar de noche, pero ya hoy no dan explicaciones”, aseguró Juan Carlos Quintana, uno de los pasajeros afectados.

Otro vuelo con destino a Cartagena también de Viva Colombia fue cancelado, lo que ha aumentado la tensión en el aeropuerto de Pereira, los viajeros solicitan que la aerolínea se pronuncie oficialmente y entregue las explicaciones requeridas.