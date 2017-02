Cancillería verifica en la zona de frontera si existe o no desplazamiento de familias a Venezuela

Una delegación de la cancillería de Colombia continúa en la zona limítrofe de Norte de Santander y El Estado Zulia, para verificar las denuncias realizadas por la ACNUR de la emigración de más de 100 campesinos colombianos hacia Venezuela por temor, ante presencia de grupos armados que buscan ocupar los espacios abandonados por las Farc.

La ACNUR y la Asociación Campesina del Catatumbo insisten el desplazamiento de varias familias campesinas de la vereda las Timbas y la Pista del municipio de Tibú y de la vereda Mata de Coco zona rural de Teorama con destino a Venezuela, por temor a ser víctimas de grupos paramilitares, ante las amenazas que han recibido por parte de un grupo armado que se ha identificado como las águilas negras.

RCN conoció el testimonio de una mujer que salió de la vereda de Caño Tomas del municipio de Teorama, se trasladó hacia la zona de Casigua El Cubo en el Estado Zulia de Venezuela “Yo me vine, por temor a ser víctima de nuevo de grupos paramilitares, a mí me asesinaron hace varios años a dos tíos y un primito de 11 años y la presencia de este grupo en el Catatumbo me obligó a salir de allá”.

Mientras tanto Cristian Krüger director nacional de Migración Colombia coincide al igual que la cancillería, que no se tiene ninguna información de la emigración de familias campesinas de Colombia hacia el vecino país, por las 7 zonas limítrofes legalmente establecidas.

Entre tanto sí se confirma la inmigración de 50 indígenas de la comunidad Barí de Venezuela en busca de alimentos y medicinas en el resguardo indígena Catalaura, ubicado en el corregimiento de La Gabarra zona rural de Tibú en territorio colombiano.