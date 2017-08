Caos vehicular tras accidente de volqueta en Bogotá

Un grave accidente de tránsito se presentó esta madrugada, luego del volcamiento de un vehículo de carga a la altura de la carrera 30 con calle 45, el cual terminó invadiendo el carril de Transmilenio.

Según la versión entregada por el conductor de la volqueta, Yesid Arturo Cruz a RCN Radio, perdió el control del vehículo de carga porque había una motocicleta accidentada sobre la vía y por intentar esquivarla se volcó y terminó contra la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional.

“Yo venía por el carril izquierdo y venia detrás de un carro, había una moto pero no me dí cuenta (…) al parecer como que el de la moto atropelló a una muchacha y el carro que venía delante frena de insofacto y yo pongo las cornetas para avisarle que no se detuviera y le dí dirección hacia la derecha y la izquierda y me subí al separador y me volqué”, narró el conductor.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá confirmó que se encontraban prestando atención prehospitalaria a dos personas que resultaron lesionadas por dos incidentes que se presentaron en esta vía.

Los Bomberos de la estación de Chapinero reportaron el accidente de una volqueta y además un segundo incidente que se presentó cuando un motociclista arrolló a un peatón.

Tras el accidente tuvo que ser cerrada la estación de Transmilenio Universidad Nacional mientras las autoridades lograban remover del suelo la arena que terminó regada sobre la vía de Transmilenio, sentido Sur – Norte.