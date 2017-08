Capturados seis ex funcionarios de la ESE departamental del Meta por presunta corrupción

En el bunquer de la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio pasaron la noche las seis personas capturadas por sus posibles responsabilidades en la ejecución irregular del contrato para llevar equipos médicos a los centros de salud de los municipios que tiene a su cargo la ESE departamental del Meta Solución Salud.

Esta madrugada fueron trasladados hacia Bogotá donde un juez de garantías legalizará la captura la ex gerente de la ESE del Meta en el gobierno de Alan Jara Urzola Sandra Buitrago, Ricardo Gueiler Garcés el contratista y representante de la firma Global Hall Solutión, Fabián Alberto Saavedra Ríos el asesor jurídico en la época de los hechos y quien se venía desempeñando actualmente como secretario general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, Manuel Francisco Vásquez el supervisor del contrato, Óscar Ignacio Cardozo el subgerente asistencial de la ESE y Dany Alberto Álvarez Sanabria jefe de compras de la ESE entre 2014 y 2015.

El contrato de compraventa de biomédica fue firmado por 37 mil millones de pesos y la denuncia ante los entes de control la hizo la diputada del Centro Democrático Claudia Patricia Garzón, quien en el debate político aseguró que ese contrato, el 864 del 14 de julio del 2015, presentó escandalosos sobrecostos.

El contrato por el que fueron capturadas seis personas en las últimas horas y que era para comprar dotación de los centros de salud y hospitales de la ESE Departamental, fue sujeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la Nación regional Meta donde se detectaron hallazgos fiscales por 13 mil millones de pesos, los cuales sirvieron como base para que la Fiscalía abriera investigación penal y capturara a las seis personas mencionadas.

Ante las capturas de este jueves 3 de agosto, el abogado Edgar Ardila Barbosa quien es el apoderado de la ex gerente de la ESE Departamental Sandra Buitrago y sobre quien también se emitió orden captura, confirmó que la investigación tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía nació porque la Contraloría General de la Nación detectó hallazgos por 13 mil millones de pesos. Dijo el abogado administrativo que él y su clienta están seguros que no se incurrió en ninguna irregularidad y que poco a poco se irá aclarando la verdad de ese contrato.

En el debate de la Asamblea en junio del año 2016 la diputada dijo que: “La ESE adquirió 27 biombos. Cada unidad la consiguió a $2.674.000. Sin embargo, yo compré el mismo biombo, de la misma calidad a $190.000. Entonces que hice, cogí el valor del biombo que compré, luego le saqué los porcentajes de los gastos de póliza, transporte, utilidad, etc. Y me dio un valor total de $259.875, Sí yo tomó ese valor, y se lo restó al súper costo que compró la ESE Departamental, el cual es de $2.000.674, Me da un súper costo individual de $2.414.293. Es decir, que sí compraron 27 unidades, tendrían un súper costo de $65.185.000. Osea qué, hubo un aumento de 1.407 % por el biombo de $190.000”.

Claudia Patricia Garzón, hoy ex diputada del Meta, dijo en su momento que fueron comprados elementos que no harían parte de la atención de primer nivel, como camas camillas, aires acondicionados, televisores, sofás, etc