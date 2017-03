Los acuerdos en Tumaco se hicieron con pequeños productores, no grandes cultivadores de coca: Rafael Pardo

Rafael Pardo, alto consejero para el posconflicto.

El Alto Consejero para el Pos Conflicto, Rafael Pardo Rueda, quien participa de un una feria de negocios denominada “Encuentro por la Paz”, que se realiza en Florencia, Caquetá, manifestó que la situación en el departamento de Nariño, obedece a que la erradicación voluntaria se firmó con pequeños cultivadores de coca de Tumaco y otras localidades de la costa pacífica, y no con los grandes productores de las zonas donde actualmente la Policía y el Ejército, realizan la erradicación de los cultivos ilícitos.

Al rechazar las protestas que se adelantan en ese sector del país, Pardo Rueda, explicó que el acuerdo de sustitución se hizo con los pequeños productores y no con los grandes cultivadores, traficantes o industriales de coca.

“En Nariño se hizo un acuerdo hace tres semanas, un acuerdo muy amplio sobre sustitución de cultivos que firmaron más de 50 organizaciones, no solamente de Tumaco, si no de muchos municipios de la costa pacífica. El acuerdo de sustitución es para pequeños productores, no para grandes productores, la Policía y el Ejército están en un proceso de erradicación en unas zonas donde hay varios cultivos de coca, esos cultivos no están en el acuerdo, ósea la sustitución es para los pequeños productores, no para los grandes cultivadores, industriales o traficantes. Hay gente que han protestado de manera violenta, cosa que es censurable, pero la sustitución ya se hizo un acuerdo en Tumaco y la costa pacífica”, explicó.

El funcionario, agregó que la fuerza pública seguirá con la erradicación, donde hay grandes cultivos de coca en todo el país.