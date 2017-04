Tras el incendio que consumió la Alcaldía de San Jacinto, se reavivó el debate sobre la crisis de bomberos en Bolívar y la falta de ese organismo de socorro en 32 municipios del departamento. Carlos Feliz Monsalve, secretario de Interior, explicó que desde las competencia que les corresponde según la ley 1577 de 2012 todo está hecho, y que el resto es tarea de los alcaldes.

“Los departamentos ejercen acciones de coordinación, de complementariedad, de los distritos y municipios, de intermediación ante la nación, para la prestación del servicio de contribución, a la financiación del fortalecimiento de los cuerpos de bomberos” sostuvo Feliz Monsalve.

En días anteriores, la Asamblea departamental había programado justamente una audiencia pública para discutir esa irregularidad con los alcaldes, sin embargo la discusión fue aplazada porque los 45 mandatarios invitados, salvo Arjona y Cicuco, no asistieron. El secretario de interior departamental aseguró que deberán explicar su inasistencia a esa corporación.

“Los alcaldes tendrán que explicar el por qué no les interesa el tema de los bomberos. No son todos, la alcaldía de Arjona (Norte de Bolívar) ha sido muy juiciosa, de pronto algunos alcaldes tuvieron excusas para no asistir, pero hay un número de alcaldes que si han hecho la tarea, pero obviamente se necesita más” agregó Feliz Monsalve

El funcionario explicó que no es competencia de la Gobernación de Bolívar ejercer control a los alcaldes en ese asunto, “en el tema coercitivo, de poder controlar la tasa bomberil que son los recursos que tienen los municipios para entregarle a este cuerpo de Bomberos, debe hacerlo la Contraloría. Frente a las omisiones o las faltas disciplinarias tendrá que ser la procuraduría, en cada municipio existe un personero”

En respuesta al Capitán Miguel Maturana, vocero de los bomberos en Bolívar, el funcionario señaló que su cartera se ha reunido al menos cinco veces con los cuerpos de bomberos del departamento para discutir esa dificultad, y aclaró que el gobernador Dumek Turbay delegó mediante un decreto a la Secretaría de Interior para el tema bomberil.



Sobre la carencia de un Fondo Bomberil en el departamento también alertada por los cuerpos de bomberos, Feliz Monsalve anotó que se trata de un requisito técnico-financiero para que lleguen los recursos a esos organismo de socorro, pero agregó que si han hecho inversiones sin contar con esa figura, “pero igual, tengo que decirlo, con absoluta claridad, los departamento por ordenanza crear el Fondo, y menos de 10 o 15 día lo tenemos”



Por el momento se construye en Magangué, el primer Centro logístico regional de rescate y bomberil de la costa Caribe, lo que cubriría toda la zona de La Mojana en los departamentos Magdalena, César, Sucre y Bolívar, cuyo valor de 2.500 millones de pesos, con una inversión adicional de hasta 2.000 millones para su dotación del gobierno departamental.