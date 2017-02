Carnaval de los niños: un evento de música y color en Barranquilla

Desde las once de la mañana los reyes del Carnaval de los Niños, Alejandra Santiago y Gabriel Primera, comenzaron a bailar y a demostrar todo su carisma en el tradicional desfile de los pequeños barranquilleros, un espacio que año tras años se ha convertido en salvaguarda de la esencia de este evento.

“Yo estoy feliz de compartir con todos los niños esta fiesta que es de todos, el Carnaval de los Niños se vive y se siente como nunca, me prepara para bailar con todos mis amigos y mi familia me ha apoyado en todo. Esto es todo una fiesta para toda la familia”, señaló Alejandra Santiago.

Asimismo, “Gabito”, rey del Carnaval sostuvo que “yo no me quedo atrás, junto con Alejandra, estamos muy felices de ser los reyes este año, por eso me gozo esta fiesta que es para los niños y además conocemos y vivimos el carnaval“.

La apertura del desfile estuvo a cargo de los niños integrantes de las diferentes Casas Distritales de Cultura de la ciudad, quienes han preparado una gran puesta en escena con todo el talento folclórico y dancístico cultural.

Entre los grupos participantes en el desfile del Carnaval de los Niños están la Unidad Artística Dancemos de Sabanalarga, Tradición Karibe Infantil de Puerto Colombia, la Comparsa Zamburu deSabanalarga, Son Candela de Puerto Colombia y Semillero del Folclor de Cartagena, entre otros.

También hace parte de la actividad la Corporación Cívica Amigos del Barrio Pastrana de Puerto Colombia, Carnavaladas de Sabanalarga, Fundación Futuro y Valores de Puerto Colombia, Fundación Magik Danza de Corozal de Sucre, Fundación Ecocultural La Gozadera de Plato Magdalena, Escuela de Danzas Aljary de Plato Magdalena, Grupo de Danzas Tambor Samario de Taganga y Colegio Distrital Charry de Bogotá.

Asimismo la reina del Carnaval, Stephanie Mendoza Vargas, acompañará a los pequeños carnavaleros con la fantasía ‘Trinitaria Real’, una creación del colectivo académico de docentes y estudiantes de la Escuela Distrital de Artes y Tradiciones Populares (EDA9), que integran el programa Artesanos de Vestuario y Tocados del Carnaval.

El Rey Momo Germán Álvarez Cabrera y las 39 concursantes al Reinado Popular también harán parte del majestuoso desfile infantil.

Cerca de 5 mil niños integrantes de 202 grupos folclóricos inscritos participaron en el tradicional desfile que contó con 17 disfraces colectivos, 5 grupos de letanías y 16 grupos de municipios de todo el país: Sabanalarga, Puerto Colombia, Galapa, Santo Tomás, Bogotá, San Onofre, Sucre, Cartagena, El Banco y Plato (Magdalena).