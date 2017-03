El Carnaval, sentirlo para vivirlo

“Desde pequeña me ha gustado bailar. Algunas personas decían que por ser sordo muda no podía practicar danzas pero yo demostré que no tenemos discapacidad e incluso demostré que podía disfrutar de las fiestas, apoderarme de un escenario y sentir emociones aun más fuertes que las de cualquier persona fui sorda a quienes no creen que si se puede llevar una vida como los demás” expresa con carácter esta dulce mujer se ojos verdes.