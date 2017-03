En Cartagena 2 mil 650 menores se convirtieron en mamás durante el 2016

De acuerdo a las cifras del Departamento de Salud de Cartagena, más de 2 mil 650 menores de 18 años se convirtieron en mamás durante el 2016.

Dentro de estas adolescentes, más de 168 tuvieron sus hijos con edades entre los 10 y 14 años. Aprendieron a ser madres a temprana edad, muchas abandonaron el colegio y se dedicaron a conformar una familia.

“Tengo 14 años, no pude terminar el colegio porque salí embarazada. Vivo con mi suegra, con mi suegro, con mis cuñados y con mi marido. Espero que cuando el bebé esté más grande pueda terminar mis estudios”, manifestó una joven.

Otras relataron los cambios que han tenido que experimentar desde que son madres: “Tengo 15 años, desde que estoy embarazada mi vida ha cambiado. Ya no soy una niña de casa, ahora me preparo para ser mamá. Vivo con mis padres, mi familia no me ha dado la espalda”.

“Mi primer hijo lo tuve a los 14 años. Hoy tengo 17 años y dos hijos. Y la verdad es que hay muchas cosas que quiero hacer pero estoy amarrada, así me siento”, indicó otra adolescente.

Padres aseguran que el embarazo de sus hijas los tomó por sorpresa: “Yo quería que ella saliera adelante, que hiciera una carrera universitaria y luego se organizara. Ahora es como si tuviera un nuevo bebé porque soy yo quien se encarga económicamente del niño”.

“No esperaba que mi hija saliera embarazada. Hoy tengo más gastos, me toca correr por los pañales del bebé. Pensé que la había educado bien, pero resultó adelantándose a las cosas”, comentó una madre.

La directora del Departamento de Salud de Cartagena, Adriana Meza, aseguró que pese a que se vienen adelantando campañas para prevenir el embarazo en adolescentes se requiere de mayor acompañamiento de los padres de familia y de las instituciones educativas para lograr concientizar a los jóvenes de estas situaciones.

De acuerdo al plan de emergencia social de Cartagena el cual atiende los casos de pobreza en la ciudad, el mayor número de embarazos en adolescentes se presenta en los barrios más pobres: Olaya, Nelson Mandela, las laderas de la ciénaga la virgen y la zona rural.