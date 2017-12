Cartagena conmemora 202 años de su mayor acto de valentía y resistencia de la historia: El Sitio de Morillo

Foto archivo de RCN Radio.

Este 6 de diciembre se cumplen 202 años del sitio de Cartagena, un suceso militar protagonizado por el general Pablo Morillo entre agosto y diciembre de 1815, quién asedio a la ciudad para reconquistarla y le costó la tercera parte de la población de ese entonces (seis mil habitantes) para defender la soberanía de la ciudad. Este acontecimiento, calificado como la gran ‘epopeya’, le valdría el honroso título de Ciudad Heroica.

Para Moisés Álvarez, director del Archivo y Museo Histórico de Cartagena, es un acontecimiento más trágicos y violento de toda la historia de Colombia, un episodio del cual la ciudad no se ha recuperado “La gran enseñanza que tenemos hoy resistió durante cinco meses defendiendo esas libertades, Cartagena no se rindió a pesar de haber sido cercada por el hambre, no renunciaron al compromiso con la independencia”

El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, agregó que no debe ser una opción olvidarse del pasado, “la ciudad debe recordar que Morillo trató de ganar sitiando a Cartagena lo que no pudo por la batalla. Debemos usar ese ejemplo para impedirle a los corruptos que se ganas las cosas por la vía de la maldad, lo que no pueden por la decencia”

Para conmemorar la resistencia, Álvarez insistió que es necesario recordar ese episodio porque fue un ejemplo de integración de todos los sectores para defender los ideales identitarios, “esos son los mensaje que nosotros tenemos que seguir alimentando este proceso de sociedad incluyente donde cada uno de los sectores, razas, clases económicas hemos participado en la construcción de la ciudad”

¿5 o 6 de diciembre?

Entre los historiadores hay una discusión sobre la fecha a conmemorar: el 5 o 6 de diciembre. Aunque la diferencia podría ser vista como una minucia porque se trata de un solo día, la importancia del dato exacto es relevante porque, para algunos, se estaría recordando la victoria de la reconquista y no la gallardía de la resistencia de Cartagena.

De acuerdo con Francisco Hernando Muñoz, miembro de la Academia de la historia de Cartagena, la prueba máxima está en la celebración del centenario de ese acontecimiento, “en esa fecha la ciudad despierta bajo el estruendo de cañones que disparaban entre las cinco y las siete de la mañana. Hubo desfiles encabezado por el presidente de la república, fue una conmemoración magnifica”

Moisés Álvarez también concuerda con la mayoría y afirma que Pablo Morillo ingresó a Cartagena el 5 de diciembre, “pero la toma formal, la toma de posición y todo lo demás se da el 6 de diciembre. La primera entrada, cuando Morillo pone el pie en tierra y encuentra a la ciudad completamente aplastada fue el 5 de diciembre”

El alcalde (e) Londoño Zurek también tiene preferencias con el 5 de diciembre, “me han dado hechos históricos que es el 5, el 6 es el primer día luego de la apertura de la puerta, lo que me cuentan es que el 5 se abrieron las puertas de la ciudad y salieron los cartageneros ondenando por última vez la cuadrilonga en ese momento, que era lo único que les quedaba.

Una ley para saldar una deuda

Pese a estas consideraciones históricas, el año pasado el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1783, que suma a la Nación a la conmemoración del bicentenario del Sitio de Cartagena, hecho militar histórico para La Heroica. El documento también declara el 6 de diciembre como Día Cívico Nacional por haber sido el último día del acontecimiento.

La ley compromete al Gobierno Nacional a gestionar recursos del Presupuesto General para la financiación de proyectos de carácter social, cultural y de infraestructura, como: Protección costera, Plan Maestro de Drenajes Pluviales, Quinta Avenida de Manga, Acueducto de Tierrabomba, Túnel o puente de conexión Manga – Bocagrande.

El mandatario Sergio Londoño precisó que, por ahora, tres de esos proyectos tienen más avances que los otros, “el de protección costera en sus fases de Bocagrande a Marbella, la reactivación en Tierrabomba y la protección costera del Caño de oro, esos proyectos van andando. Protección costera está esperando el desembolso a la fiducia de los recursos del crédito y el desembolso por parte de Fondo de Adaptación para abrir licitación y comenzar obras en 2018”

Cartagena de Indias, pionera de independencia.

Cartagena fue la primera ciudad en proclamar su independencia de España en 1811 y proclamarse como un Estado soberano, con una constitución propia, una bandera, unas leyes y un ejército. Es considerado como el paso más avanzado que había dado la sociedad cartagenera en cuanto a libertades individuales, consolidación de ciudadanía y principios democráticos.

Esa sería su sentencia, “Cartagena se convierte en el principal objetivo de una gran misión militar con cerca de 10 mil hombres al mando del comandante Pablo Morillo y que traen como objetivo hacer la reconquista a sangre y fuego, y así lo hicieron” explicó el director del Museo Histórico.

Una vez Pablo Morillo, comandante de esa expedición pacificadora, ingresó a la ciudad descubrió la tragedia en su interior, “entró entre 5 y 6 de diciembre y encontró una ciudad arruinada aplastada y muerta de hambre, esa es la gran epopeya de Cartagena. Ese fue el aporte a nuestra nacionalidad” agregó Álvarez.

Programación simbólica

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena realizará el conversatorio “Sitio de Cartagena de Indias de 1815: la memoria de la dignidad” en el Centro de Convenciones con los historiadores: Moisés Álvarez, Lorena Guerrero, Javier Ortiz y Adineth Vargas donde contarán detalles de este gran suceso que marcó a la ciudad de Cartagena y rememoraran la tenacidad de los cartageneros.

Durante la noche sigue “Enciende una luz en memoria de los Mártires del Sitio de Morillo” en la Plaza de la Paz, Centro histórico de la ciudad y donde se realizará hasta el 10 de diciembre la exposición itinerante “202 años del 5 de diciembre de 1815 -Sitio de Cartagena” que revive el valor del sitio del Morillo, la valentía y dignidad de nuestra gente.