En Cartagena, establecen plan de contingencia por temporada seca

La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo de Cartagena diseñó un Plan de Contingencia que busca evitar situaciones lamentables como consecuencia de la temporada seca y que de acuerdo a los pronósticos del Ideam podría extenderse hasta el mes de abril o mayo del presente año.

Laura Mendoza, encargada de esta dependencia del Distrito, manifestó que el plan consiste en concientizar a las comunidades sobre los peligros que conlleva esta temporada, que son tan delicados, como cuando hay temporadas de lluvias, al tiempo que indicó que esta hoja de ruta para la atención de emergencias derivadas por este fenómeno climático, será presentada al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para su aprobación y determinar allí las responsabilidades que le atañen a cada una de las entidades que lo conforman.

“El año pasado en Cartagena no hubo afectación en este sentido y aunque se ha dicho que este año no va a haber Fenómeno del Niño, las situaciones climáticas pueden variar. Por fortuna Aguas de Cartagena ha dicho que nuestras fuentes de agua no tienen inconvenientes, pero en todo caso es bueno hacer uso responsable del líquido”, dijo Mendoza.

Factores como los fuertes vientos que hacen cambiantes las condiciones meteomarinas, los incendios forestales y otras condiciones adversas se pueden registrar en estos meses, conforman el paquete de acciones que se han establecido en el Plan de Contingencia, el cual se reforzará con campañas preventivas.

“Estos terrenos en la sequía se fracturan, abriéndose por la erosión y pueden generar remoción en masa. Nuestra Oficina está haciendo monitoreo permanente, pero hacemos un llamado a quienes habiten zonas de laderas, cerros o montañas, para que ante cualquier advertencia de cambio en el suelo, den aviso a las Alcaldías Locales o a la Oficina de Gestión de Riesgo y determinar si hay que intervenir”, apuntó.

Otros aspectos importante que abarcar el plan es las atenciones al fenómeno de Mar de Leva, ya que por la presencia de bañistas en las playas podría generarse alguna situación catastrófica de ahogamiento de alguna persona, por lo que extendió una invitación a la ciudadanía para que acate las normas y recomendaciones de seguridad que sobre estas áreas se han determinado para garantizar su disfrute y evitar tragedias.

La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo informó que se van a hacer sensibilizaciones y capacitaciones a las comunidades, así como se hizo para la temporada de lluvias, trabajando con las JAC, acompañados de Bomberos, Crued y otras instituciones, para sensibilizar sobre uso de extintores, para que no enciendan velas y aspectos similares.