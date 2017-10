En Cartagena, Hermanos Quiroz construyeron un edificio sin diseños y con concreto de baja calidad

Foto: RCN Radio Cartagena. Edificio Portal de Blas de Lezo I.

El estudio de resistencia que hizo Universidad de Cartagena al edificio Portal de Blas de Lezo I, arrojó que los polémicos hermanos Quiroz, utilizaron concreto de baja calidad, el cual solo sería útil para la plantilla de una casa y no para la construcción de un edificio de seis pisos.

Los hermanos Quiroz son responsabilizados de adelantar construcciones ilegales en la ciudad, las cuales quedaron al descubierto con la tragedia de Blas de Lezo en la cual fallecieron 21 obreros durante el desplome de un edificio en construcción.

Héctor Anaya, director de la oficina de control urbano de Cartagena, reveló que las irregularidades detectadas en este otro edificio de los Quiroz ponen en riesgo la vida de las personas que habitaban esos apartamentos.

“No cumple con las características que deben tener este tipo de construcciones, es material de baja calidad. Realmente es un edificio que no cumple con las medidas en materia de construcción”, añadió.

Entre las irregularidades detectadas se halló que no hubo planificación de la construcción, lo cual indica que los obreros y ayudantes eran quienes de manera improvisada adelantaron la construcción. Esto se evidenció en las bases del edificio las cuales no fueron hechas para soportar los seis pisos.

“Es un diagnostico claro que manifiesta que la forma en que se construyó un edificio no es la adecuada. Ni la más segura. Dentro del proceso constructivo no hay una orientación exacta de cómo debe ser, esto significa que no hay algún diseño estructural especifico, sino que se hizo con algún maestro, sin ningún tipo de análisis estructural o de cargas”, señaló Anaya.

De cuerdo a la Oficina de Control Urbano, las bases que sostienen las columnas no soportan el peso del edificio y demuestran las debilidades estructurales que advierten del colapso de esta edificación.

Los residentes de este edificio fueron evacuados de los apartamentos por el alto riesgos cuales serán sellados por el distrito mientras se determina las acciones que se tomarán con esta edificación.

Se debe recordar que los hermanos Quiroz construyeron 16 edificios en la ciudad, los cuales tienen en promedio 6 pisos y se encuentran en zonas residenciales como los Alpes, la Castellana, Blas de Lezo y los Caracoles.