La radio y su influencia en Cartagena

En las calles de Cartagena aún se reúne la gente para escuchar radio. La costumbre parece extraña en medio de las luces de las pantallas digitales que se escapan por las puertas y ventanas de las casas.

La calle El Jardín ubicada en el Centro Histórico se llena de mecedoras momposinas por las noches. Un grupo de cuatro señores se sientan al rededor de un viejo radio de baterías. Allí cuentan historias de piratas y de fantasmas que en forma de esclavos arrastraban sus cadenas por las calles.

“Sigo en lo mismo, esa es mi tradición, yo sin radio no puedo estar. Desde las seis de la tarde estoy acá afuera con el radio. Tengo uno en la carpintería, otro en el cuarto y uno para sacarlo acá afuera. A mí no me gusta casi mirar sino escuchar”, dijo Hernán De Zubiría, un carpintero pensionado del barrio San Diego.

La historia reciente de Cartagena ha estado marcada por la radio. Hacia mediados del siglo XX era costumbre que los cartageneros se congregaran en las plazas o los bordillos de las calles para escuchar radionovelas, partidos de béisbol y hasta presentaciones musicales en vivo que conectaban con el resto del caribe.

“Se reunían dos o tres familias en la puerta a oír noticias o radionovelas”, recordó un habitante de Getsemaní.

“Los domingos cuando jugaban beisbol eso se llenaba, todo el mundo escuchaba y en un papelito anotaban los scores, eso era aquí en el parque o ahí en la tienda de la esquina”, dijo un comerciante del barrio Torices.

Uno de los elementos que más recuerdan los cartageneros son los efectos sonoros de las radionovelas, así lo recuerda una vendedora de jugos de Getsemaní; “En todas las casas se oía el radio y era bacano porque decían viene no se qué, y se escuchaba el taconeo, el golpe de la puerta y esos sonidos”.

Bertha Arnedo, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de esta ciudad, manifestó que la radio cartagenera fue pionera en el país y se convirtió en un referente nacional.

“Escuchar un partido de béisbol o salsa los domingos es una tradición que persiste y sobrevive porque sigue siendo un punto de encuentro. La radio es uno de los iconos más cartageneros que tenemos y en estos 484 años tenemos que reconocer el trabajo de grandes radialistas, el papel de la mujer en la radio, la visibilización del deporte y la salsa y el humor crítico… El trabajo que hicieron grandes personajes incluyendo el alcalde Manuel Vicente Duque ha venido demostrando el impacto de la radio en la sociedad”, dijo Arnedo.

En Cartagena los más viejos dicen sentirse más cercanos a Cuba o Puerto Rico que a Bogotá por el vinculo que se creó entre los países del caribe con esta ciudad a través de la radio.

“Nos disfrutamos la música cubana, la puertorriqueña, la caribeña; eso es música autóctona. No soy cubano pero me gusta ese son. Nos sentamos en estas mecedoras momposinas, disfrutamos de la brisa del mar. A los turistas, ajá, les causa curiosidad, nos ven pero es porque en Bogotá no se ve eso. Uno se sienta sabroso aquí”, dijo Altamar.

Es tal la importancia de la radio en Cartagena que los alcaldes Campo Elías Teherán y Manuel Vicente Duque, llegaron a ser elegidos como mandatarios tras su paso por emisoras locales.