En Cartagena un hombre asesinó a cuchillo a su compañera sentimental

Una mujer identificada como Patricia Ortiz Franco fue asesinada con arma blanca. De acuerdo a la información suministrada por familiares el responsable del crimen es su compañero sentimental quien en este momento se encuentra privado de la libertad.

Relató que ante los gritos de la mujer quien tenía 47 años, los vecinos del sector acudieron a su ayuda, sin embargo, a pesar de los esfuerzos no lograron ingresar a la vivienda:

“Luego de una discusión, él tomó un cuchillo y la agredió. Ella se desangró en las escaleras. Los vecinos comentan que ellos escucharon la bulla, quisieron abrir y él no lo permitía, luego que abrieron, él los amenazó con un cuchillo y finalmente llegó la Policía y lo pudo detener”.

La mujer fue trasladada a una clínica de la ciudad donde finalmente falleció. Tenía dos hijos y residía en el barrio Villa Candelaria de Cartagena.

“Los hijos manifiestan que el papá en muchas oportunidades agredía a su mamá, la trataba mal. En una oportunidad trató de quemarla, hubo una agresión de parte de él donde intentó incendiar el apartamento donde ellos estaban”, indicó.

Por su parte, Rubiela Valderrama, vocera de la Mesa de Mujeres de Cartagena, dijo que “esto es un feminicidio, no podemos seguir engañándonos, tenemos que actuar como sociedad frente a estos crímenes de género. No es posible que la sociedad cartagenera no se mueva de manea enérgica para acabar con esta situación. Hacemos un llamado al nuevo alcalde para que tome medidas serias para acabar con esta violencia, esta violencia que mata día a día a muchas mujeres”.