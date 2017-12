En Cartagena, joven de 20 años perdió la vida tras brutal golpiza

Hay conmoción en Cartagena por un nuevo caso de intolerancia que terminó en un desenlace fatal. Se trata del fallecimiento de un joven de 20 años de edad, que fue atacado por dos hombres, en hechos que se registraron por la urbanización Mirador de Zaragocilla.

La víctima, identificado como Sergio Andrés Naranjo Bohórquez, murió como consecuencia de los fuertes golpes que recibió, con un palo y un destornillador, tras reclamar la devolución de su motocicleta, la cual había dejado a un amigo tras ir a la casa de éste, para participar de una fiesta.

A través de imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona, se muestra cómo el joven es agredido y posteriormente, sus victimarios, huyen del lugar, dejándolo a su suerte.

Aunque fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, gracias a que fue socorrido por vecinos del sector. La gravedad de las heridas, no permitió que los galenos le salvaran la vida, falleciendo en horas de la madrugada de este sábado.

Herlinda Bohórquez, madre del joven fallecido, pidió a la Policía Metropolitana que haga justicia y que ponga a ante la autoridad competente a las personas que asesinaron vilmente a su hijo, estudiante de ingeniería industrial en el Sena.

“Pido a las autoridades que hagan justicia por lo que estos jóvenes hicieron con mi hijo. Acabaron con la vida de un joven que tenía aspiraciones, de ser grande en la vida”, expresó.

El ataque contra Naranjo Bohórquez se dio porque al intentar recuperar su moto, los sujetos que la tenían, al parecer, no querían entregársela hasta que no se cancelara una deuda. “No le entregan la motocicleta porque la habían empeñado por una botella de ron y no es cierto que él haya dejado la moto por eso, sino porque se le pincha en la noche anterior y le dice al dueño de la fiesta que si podía dejar la moto en el lugar y le dicen que si. Él, al día siguiente, la vino a buscar”, relató la madre.

El general Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana, informó que por estos hechos, fue capturado José David González, conocido por con el alias “La Mona”, quien sería uno de los responsables del homicidio. Esta persona fue detenida en el municipio de Arenal, ubicado al norte de Bolívar, lugar al que huyó tras cometer el crimen.