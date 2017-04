En Cartagena, piden que crimen de abogada sea considerado como feminicidio

Familiares de la abogada Susan de la Peña, exigen justicia frente el crimen cometido a finales de marzo de este año, por lo que solicitan que el caso sea tratado no como un homicidio agravado, sino como un feminicidio.

José de la Peña dialogó con RCN Radio sobre el difícil momento por el que atraviesa su familia, tras el fallecimiento de su hermana la abogada Susan de la Peña que se desempeñaba como funcionaria pública en el corregimiento de Puerto Serviez, perteneciente al municipio de Puerto Boyacá.

“Yo llamó a Freddy, que es el esposo de mi hermana y me dice que Susi amaneció muerta. Me lo dice así, tranquilamente, que ello no respiraba. Yo le dije que la llevara a un centro asistencial y me responde que está esperando a la policía”, expresó.

Explicó que los exámenes de Medicina Legal arrojaron que su familiar no murió por causas naturales como lo manifestó en su momento el esposo de la víctima, sino que el deceso fue por asfixia mecánica y que además al cuerpo registraba signos de violencia física como sexual.

“Él me dice que cuando la encontró, comenzó a darle masajes cardíacos, cosa que si fue así, tuvo que haberla puesto boca arriba y la forma como la encontró la Fiscalía y la Policía, es que estaba de lado”, apuntó.

Las autoridades en Puerto Boyacá capturaron al esposo de su hermana, considerado principal sospecho del crimen, y quien en audiencias preliminares se declaró inocente. Sin embargo, José de la Peña piden justicia y que el caso sea tratado no como un homicidio agravado, sino como un feminicidio.

“¿Qué queremos?, primero, que el crimen no quede no quede impune, que no sea procesado como un homicidio agravado sino queremos que se reconozca como feminicidio, para que la sociedad lo conozca y que no se vuelva a repetir (…) no queremos que sea un homicidio más, queremos la pena más alta para asesinos de esta clase”, afirmó.

Susan de la Peña, quien tenía 32 años de edad, llevaba cuatro años de matrimonio. Aunque ella y sus hermanos, son oriundos de Santander, se criaron en San Jacinto (Bolívar) y posteriormente se radicaron en Cartagena. Su cuerpo reposa en el Cementerio Jardines de Paz.