En Cartagena realizarán velorio simbólico por ‘muerte’ de hospital que fue inaugurado y nunca entregado

Dos años después de haber sido entregado con bombos y platillos el centro de salud ubicado en el sector de El Líbano del barrio Olaya de Cartagena, aún el lugar mantiene sus puertas cerradas.

Ante la urgencia que hay para la atención de pacientes, los habitantes decidieron hacerle un velorio a este centro de salud. La intención es que antes de las nueve noches de este difunto el alcalde Manuel Vicente Duque logre resucitar con alguna medida que permita que el lugar esté disponible para la ciudadanía.

Doña Edilia Aurera, habitante, expresó lo siguiente: “Imagínate tú, en estos dos años que tenemos de estar esperando que nos abran el centro de atención del Unidad Prioritaria de Atención de El Líbano, no ha habido nada de nada. No se pronuncia ni distrito, ni gobernador, nos tienen resentidos por todo lo que nos están haciendo”.

La ceremonia fúnebre estará dirigida por Salvador Sánchez, un vendedor de chance quien usará una sotana que le prestó uno de los monaguillos de la iglesia. La intención es ‘ablandar los corazones los impenitentes’, entre ellos el del alcalde Manuel Vicente Duque: “Tenemos un sacerdote que se llama Salvador Chávez, él es quien va a iniciar la misa de velorio. La misa la vamos a hacer aquí en el puesto de salud para ver si a Manolo (Alcalde de Cartagena) se le ablanda el corazón y nos abre el puesto de salud y nos atienden en nuestro sector”.

Sobre el mandatario, manifestaron que “nosotros no lo hemos visto ni siquiera en fotos, no nos ha dado ni una respuesta sobre el por qué no lo ha abierto”.

La cita para este velorio será mañana a las seis de la mañana en el sector de El Líbano de Cartagena.