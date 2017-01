Cartagena recibió a Phil Manzanera, el ‘corroncho’ del Hay Festival

Phil Manzanera, guitarrista y productor discográfico británico, hijo de padre inglés y madre colombiana conversó durante el cierre del Hay Festival sobre su nuevo trabajo musical, Corroncho 2, donde trabajó con el músico colombiano Nicolás Pernett

Phil Manzanera, conocido por formar parte de las bandas musicales más emblemáticas de los setenta como Roxy Music y destacado por su colaboraciones como productor en bandas como Pink Floyd, también ha mostrado interés por los sonidos latinoamericanos, el últimos diez año ha explorado con la música autóctona de esta región, el resultado fue Corroncho 1 y Corroncho 2, dos discos que recopila esa experimentación.

Estar en el Hay Festival, fue un motivo para reflexionar y recordar la relación que tiene con el caribe colombiano. Manzanera explicó que la idea de cantar en español fue de la esposa del productor Lucho Brieva, cuenta que en ese tiempo vivía en Londres con un estudio musical y esa noche sus invitados se dieron cuenta que hablaba español, años más tarde, vendría la sugerencia, “me dijeron porque no cantas en español, tienes canciones buenas, pero nadie entiende en Suramérica lo que estás cantando”

Al principio no le sonó mucho esa propuesta, se sentía impedido para cantar en español porque no sabía como traducir sus canciones, pero Lucho Brieva y su esposa insistieron, tradujeron algunos temas y los cantaron en su estudio, “y eso es lo que hicimos, cuando ella escuchó lo que habíamos hecho se rió mucho, esto es lo más divertido que hay, nos dijo, y luego preguntó: ¿Por qué no hacen un disco de esto?”

Manzanera y Brieva decidieron usar ese termino políticamente incorrecto del caribe colombiano para su disco, “y por eso lo vamos a usar, porque la gente va a pregunta ¿cómo puede usar esa palabra?, y ahí van a empezar a escuchar, y poner una luz en muchos temas políticos, económicos, sociales con humor”

Por ahora Phil Manzanera volverá a los sonidos europeos y quizá a su poderosa guitarra, reconoce que no lo tiene muy claro, pero tampoco descarta que luego de este reecuentro por Cartagena y Barranquilla, la tierra natal de su madre, regresé con una nuevo disco corroncho.