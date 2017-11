Cartagena se prepara para la visita del comité de patrimonio de la UNESCO del próximo año

Foto: RCN Radio

Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1984 y fue el primer lugar colombiano en entrar a la lista con la denominación de “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena”

Tras la recientes polémicas por construcciones en cercanía al patrimonio de Cartagena, como el Castillo de San Felipe de Barajas o el mismo cordón amurallado. La preocupación de la habitantes está en la lista de Patrimonio de la Humanidad que tiene la ciudad, más aún cuando el año próximo el comité de la Unesco visitará La Heroica para determinar si puede seguir.

El arquitecto Mario Zapateiro, director de obras de la Escuela Taller de Cartagena, la entidad que administra las fortificaciones, aseguró que no hay riesgo de perder el título pero si un llamado de atención, “esta nueva torre que han puesto al Castillo no lo pone en riesgo, pero si hay campanazo de alerta que no se deben estar dando construcciones, ni hechos similares”

El funcionario añadió que históricamente el Castillo de San Felipe ha sido la gran estructura de la zona, otras edificaciones cercanas y de grandes tamaños podrían restarle puntos, “la presencia de construcciones próximas que sobrepasen la altura del castillo, si lo pone en desventaja. No se nos puede venir a la cabeza poner una estructura cerca para que lo haga sentir pequeño”

La Escuela Taller dio un parte de tranquilidad dado que tanto las estructuras de las murallas y el Castillo están en buenas condiciones, sin embargo no ocultó su preocupación por algunas zonas, como la Boca de Santa Catalina que requieren ser intervenidas y demandan altos costos, “son intervenciones de un valor muy elevado, que superan los miles de millones de pesos”

Finalmente, el director de obras agregó que el área de influencia del Castillo de San Felipe de Barajas debe protegerse a través de mecanismos como el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena.